Hasil FP1 Moto3 Mandalika 2026: Almansa Teratas, Veda Ega Tempel 10 Besar

JawaPos.com — David Almansa menjadi pebalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama (FP1) Moto3 Mandalika 2026 dalam Pertamina Grand Prix of Indonesia di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok, Jumat (9/10/2026) pagi WIB.

Pebalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu mencatat waktu 1 menit 37,515 detik, sedangkan pembalap tuan rumah Veda Ega Pratama menempati posisi ke-10 dengan selisih 1,231 detik dari catatan terbaik.

Hasil tersebut menjadi kejutan setelah Maximo Quiles tampil dominan hampir sepanjang sesi latihan pertama Moto3 Mandalika 2026.

Pebalap CFMoto Aspar Team yang tengah berada di ambang gelar juara itu harus rela kehilangan posisi teratas pada menit-menit akhir setelah Almansa melesat dengan catatan waktu terbaik.

Quiles langsung menunjukkan kecepatan sejak awal FP1 Moto3 Mandalika 2026 dengan mengambil alih persaingan di barisan depan.

Pebalap asal Spanyol tersebut mampu mempertahankan posisinya dalam sebagian besar sesi sebelum persaingan semakin ketat menjelang bendera finis.

Namun, dominasi Quiles tidak bertahan hingga akhir latihan bebas pertama. Almansa berhasil memanfaatkan kesempatan pada fase penentuan untuk merebut posisi teratas sekaligus mengakhiri FP1 dengan hasil terbaik.

Almansa membukukan waktu 1 menit 37,515 detik untuk mengamankan posisi pertama. Catatan tersebut menempatkannya di depan Alvaro Carpe yang finis kedua dengan selisih 0,526 detik.

Sementara itu, Quiles harus puas menempati posisi ketiga setelah tertinggal 0,691 detik dari Almansa.