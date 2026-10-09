Jalani Balapan di Kandang, Veda Ega Janji Berikan Segalanya di Moto3 Indonesia 2026

JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, berjanji mengerahkan seluruh kemampuannya saat menjalani balapan kandang pada Moto3 Indonesia 2026.
Tampil di hadapan pendukung sendiri di Sirkuit Mandalika, menjadi momen istimewa yang telah lama dinantikannya.
Veda akan memulai rangkaian Moto3 Indonesia 2026 melalui sesi latihan bebas pertama (FP1) pada Jumat (9/10/2026) pukul 08.00 WIB. Pembalap Honda Team Asia itu datang dengan motivasi tinggi untuk memaksimalkan kesempatan tampil di hadapan publik Indonesia.
"Datang ke Mandalika untuk balapan Grand Prix kandang sendiri memberikan perasaan yang sangat istimewa. Saya sudah lama menantikan momen ini, dan kini saatnya telah tiba; saya ingin sekali menikmati setiap momennya sekaligus mengerahkan seluruh kemampuan saya di lintasan," ujar Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, Jumat (9/10/2026).
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Kepercayaan diri Veda juga didukung hasil yang diraihnya pada seri sebelumnya di Jepang. Dia berhasil finis di posisi ke-11 dan mengamankan poin, hasil yang ingin dijadikannya sebagai dorongan untuk terus berkembang pada balapan berikutnya.
"Setelah balapan di Jepang, di mana kami berhasil finis di posisi ke-11 dan meraih poin, saya merasa termotivasi untuk terus melangkah maju. Kami tahu masih ada potensi yang bisa ditunjukkan, dan kini kami memiliki kesempatan untuk mewujudkannya di hadapan pendukung tuan rumah," terangnya.
Veda menegaskan komitmennya untuk memberikan yang terbaik sepanjang akhir pekan ini. Ia berharap, para penggemar di tribun dapat menjadi tambahan motivasi untuk tampil maksimal.
"Saya tahu akan ada banyak penggemar Indonesia yang mendukung saya, dan saya ingin membalas dukungan mereka melalui performa terbaik saya," tutur Veda.
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