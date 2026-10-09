Alexander Zverev Awali Shanghai Masters 2026 dengan Kemenangan 2 Set Atas Wu Yibing di Round 2

Alexander Zverev (Instagram @alexzverev123)
JawaPos.com – Unggulan teratas Alexander Zverev mengawali kiprahnya di Shanghai Masters 2026 dengan kemenangan atas petenis wild card asal Tiongkok, Wu Yibing.
Dilansir dari laman RFI pada Jum'at (9/10), Petenis Jerman yang menempati peringkat kedua dunia itu menang dua set langsung dengan skor 6-4, 7-6 (7-4) untuk memastikan tempat di babak ketiga.
Meski menghadapi perlawanan sengit, Zverev mampu menjaga ketenangannya dan mengamankan kemenangan setelah pertandingan berlangsung ketat, terutama pada set kedua.
Zverev sempat mengalami insiden saat melakukan penyelamatan bola dengan menjatuhkan tubuhnya, sehingga ia terlihat meringis sambil memegangi pergelangan kaki kirinya pada gim ke-11 set kedua.
Ketika itu, Wu yang berada di peringkat ke-113 dunia unggul 6-5, tetapi Zverev berhasil mempertahankan servis dan memaksakan tie-break.
Zverev kemudian memanfaatkan sejumlah kesalahan lawannya untuk meraih kemenangan pada kesempatan match point kedua setelah Wu melepaskan pukulan yang keluar lapangan.
Usai pertandingan, Zverev memuji permainan Wu yang dinilainya tampil sangat baik dan memukul bola dengan keras sepanjang laga.
Zverev juga menyebut servis yang konsisten sebagai salah satu faktor penting di balik kemenangannya dalam dua set langsung tersebut.
Pada babak ketiga, Zverev akan menghadapi petenis Prancis Quentin Halys, sementara unggulan ketiga Ben Shelton juga melaju setelah mengalahkan Daniel Altmaier dengan skor 6-3, 7-6 (8-6).
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