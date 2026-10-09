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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 03.43 WIB

Hubert Hurkacz Singkirkan Novak Djokovic pada Round 2 di Shanghai Masters 2026

Hubert Hurkacz dan Novak Djokovic (Tennis World USA) - Image

Hubert Hurkacz dan Novak Djokovic (Tennis World USA)

JawaPos.com – Hubert Hurkacz memberikan kejutan besar dengan mengalahkan Novak Djokovic pada babak kedua Shanghai Masters, sekaligus mengakhiri perjalanan petenis Serbia tersebut lebih awal dari biasanya di turnamen itu.

Dilansir dari laman Tennis World USA pada Jum'at (9/10), Petenis asal Polandia tersebut menang dua set langsung dengan skor 6-4, 6-3 dalam waktu satu jam 27 menit melalui penampilan yang solid.

Kemenangan tersebut menjadi yang pertama bagi Hurkacz atas Djokovic setelah delapan kekalahan dalam sembilan pertemuan sebelumnya, sekaligus memastikan langkahnya ke babak ketiga.

Hurkacz tampil percaya diri setelah sebelumnya mengundurkan diri dari turnamen Beijing dan berhasil memanfaatkan peluang penting saat menghadapi Djokovic.

Hurkacz menciptakan lima peluang break point dan berhasil mematahkan servis lawannya satu kali pada setiap set untuk mengendalikan jalannya pertandingan. Sebaliknya,

Djokovic yang datang ke Shanghai dengan status juara Beijing terlihat kesulitan mengikuti tempo permainan Hurkacz dan hanya mampu menciptakan dua peluang untuk mematahkan servis lawannya.

Pada set pertama, Djokovic masih mampu memberikan perlawanan hingga delapan gim awal, tetapi Hurkacz mempertahankan servisnya dan memanfaatkan kesempatan saat kedudukan 5-4 untuk merebut set pembuka.

Memasuki set kedua, petenis Polandia itu semakin menguasai permainan dengan mematahkan servis Djokovic pada gim keempat dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan.

Hurkacz kemudian menutup laga dengan servis yang solid pada kedudukan 5-3, sedangkan Djokovic harus menerima kekalahan lebih awal dalam turnamen yang pernah dimenangkannya empat kali tersebut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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