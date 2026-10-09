Perebutan Gelar Juara Men Elite Memanas di Arjuno Bike Park

Putaran kedua 76 Ultimate Downhill 2026 digelar di Arjuno Bike Park, Pasuruan, Jawa Timur, pada 16–18 Oktober. (Istimewa)
JawaPos.com - Persaingan menuju gelar juara umum kelas Men Elite 76 Ultimate Downhill 2026 memasuki fase krusial.
Putaran kedua di Arjuno Bike Park, Pasuruan, Jawa Timur, pada 16–18 Oktober, menjadi kesempatan bagi para pembalap untuk memperbaiki posisi klasemen sekaligus memperbesar peluang juara.
Andy Prayoga masih memimpin klasemen sementara Men Elite dengan koleksi 260 poin namun posisinya belum sepenuhnya aman.
Pembalap MUD Brother-PVR Industries itu hanya unggul 50 poin atas Agung Prio Apriliano dari Astrindo Racing yang menempati peringkat kedua.
Sementara itu, Putra Ganda Arrozak membuntuti di posisi ketiga dengan selisih 60 poin.
Persaingan berpotensi semakin terbuka karena kondisi Andy dikabarkan belum sepenuhnya bugar.
Situasi tersebut menjadi peluang bagi Agung dan Putra untuk memangkas jarak poin, terutama jika mampu tampil konsisten di lintasan baru Arjuno Bike Park.
Agung memastikan tidak akan bermain aman dalam seri kedua ini.
Pembalap asal Jawa Timur yang menyandang gelar juara nasional pada 2025 dan 2026 itu membidik hasil maksimal untuk menjaga peluang merebut posisi teratas klasemen.
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