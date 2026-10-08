Pelatih Timnas Futsal Indonesia Sebut John Herdman Sosok Rendah Hati

Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto. (Dok. Timnas Futsal)
JawaPos.com - Pelatih kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto memuji pelatih kepala Timnas Sepak Bola Indonesia John Herdman sebagai sosok pelatih yang rendah hati.
Souto mengatakan hal ini setelah dia diizinkan menyaksikan langsung sesi latihan tim Garuda di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 22 September lalu sebelum pergelaran FIFA ASEAN Cup 2026 di Indonesia dimulai.
"Coach John adalah orang yang sangat baik. Stafnya juga sangat baik. Ya, bukan saya yang berbicara dengannya, dia yang mendekati saya. Itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat rendah hati. Saya sangat menghargai sikapnya dan tentu saja dia mendapat dukungan penuh dari saya," kata Souto memuji Herdman, saat ia ditemui awak media setelah memimpin sesi latihan tim di GOR POPKI Cibubur, Jakarta Timur, Kamis.
Kehadiran Souto kala itu meninggalkan kesan positif baginya, setelah ia diterima dengan baik oleh staf kepelatihan pelatih asal Inggris tersebut.
Selain menyaksikan latihan pasukan Herdman secara langsung, Souto beserta anak-anak asuhnya juga terlihat hadir langsung menonton laga final FIFA ASEAN Cup 2026 ketika Indonesia mengalahkan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (5/10).
Ketika itu, Indonesia menjadi juara setelah menumbangkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2. Pemenang laga tersebut harus ditentukan dengan adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 sampai perpanjangan waktu.
"Memang sekarang dia menang dan semua orang mendukungnya, tetapi saya ingat hampir satu minggu lalu tidak semua orang mendukungnya. Namun, dalam olahraga, kita harus tetap konsisten dengan apa yang kita yakini dan harus tetap rendah hati," ungkap dia.
Saat ditanya mengapa ia menyempatkan waktunya untuk menonton langsung sesi latihan pasukan Herdman, Souto mengungkapkan dirinya sangat terbuka untuk belajar dari cabang olahraga lain, dalam hal ini sepak bola.
Ia juga mengatakan alasan lainnya, bahwa latar belakang pendidikannya di bidang sepak bola menjadi hal lain yang membuatnya tertarik mempelajari bagaimana tim asuhan Herdman melakukan persiapan dan pendekatan terhadap permainan.
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