Hector Souto Sebut Timnas futsal Indonesia ingin Hadapi Skuad Eropa pada FIFA Matchday

JawaPos.com - Pelatih tim nasional futsal Indonesia Hector Souto mengatakan, skuadnya ingin menghadapi skuad dari Eropa pada laga FIFA Matchday, November 2026.

"Sebelumnya kami sudah menghubungi mereka (tim nasional dari negara di Eropa). Mereka meminta kami menunggu," kata Hector Souto kepada awak media di Jakarta, Jumat.

Menurut pelatih asal Spanyol itu, laga melawan tim-tim Eropa penting untuk meningkatkan kualitas permainan tim nasional futsal Indonesia yang saat ini tengah berupaya naik ke level persaingan dunia.

Souto pun menegaskan, Federasi Futsal Indonesia (FFI) terus berupaya untuk mewujudkan pertandingan tersebut.

Meski demikian, ada tantangan untuk mendatangkan skuad Eropa ke tanah air. Souto menyampaikan, negara-negara Eropa sedang memulai kualifikasi Piala Dunia dengan sistem kualifikasi yang berbeda dengan di Asia.

Di Asia, kata dia, biasanya ada satu turnamen kualifikasi, lalu berlanjut ke Kejuaraan Futsal Asia. Sementara di Eropa, mereka bermain dalam format liga berisi empat, lima, atau enam tim, lalu dua tim terbaik lolos ke putaran berikutnya.

Oleh sebab itu, pihaknya masih menunggu hasil undian dan jadwal kualifikasi Piala Dunia di Eropa untuk bisa berkomunikasi dengan tim yang memungkinkan untuk bisa datang ke Indonesia.