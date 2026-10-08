Fermin Aldeguer Jadi 'Firman' Pakai Jersey Timnas Indonesia Jelang MotoGP Mandalika

Fermin Aldeguer mengenakan jersey Timnas Indonesia bernama “Firman” dan bernomor 54 menjelang MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. (Instagram @ferminaldeguer_54)
JawaPos.com — Pembalap Gresini Racing Fermin Aldeguer mencuri perhatian menjelang MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 setelah mengenakan jersey Timnas Indonesia bernama “Firman” di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Jersey biru bernomor punggung 54 itu menjadi cara unik Fermin menyapa publik Indonesia sekaligus merayakan keberhasilan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026.
Momen tersebut diketahui melalui unggahan Fermin Aldeguer di media sosial pribadinya menjelang rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Pembalap asal Spanyol itu terlihat sumringah mengenakan jersey Timnas Indonesia dengan tulisan “Firman” di bagian belakang.
“Hola, kami kembali. FIRMAN di sini. Selamat Indonesia,” tulis Fermin Aldeguer dalam unggahannya.
Pesan tersebut langsung mencuri perhatian. Fermin tidak hanya mengenakan jersey Timnas Indonesia, tetapi juga menggunakan nama “Firman” yang terdengar seperti plesetan dari nama aslinya.
Pilihan jersey Timnas Indonesia berwarna biru juga menarik perhatian karena memiliki kemiripan dengan warna utama Gresini Racing. Fermin Aldeguer seolah menemukan cara sederhana untuk tampil lebih dekat dengan penggemar Indonesia sebelum turun di Sirkuit Mandalika.
Nomor punggung 54 tetap dipertahankan sehingga identitas Fermin sebagai pembalap Gresini Racing tetap terasa. Namun, nama “Firman” membuat penampilan pembalap tersebut terasa lebih lokal dan menjadi bumbu menarik menjelang balapan MotoGP Indonesia 2026.
Ucapan “Selamat Indonesia” dari Fermin Aldeguer berkaitan dengan keberhasilan Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Garuda sebelumnya memastikan gelar juara setelah melewati pertandingan dramatis hingga babak adu penalti.
Timnas Indonesia meraih trofi FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang 4-2 dalam adu penalti atas Thailand. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu sehingga penentuan juara harus dilakukan melalui adu penalti.
Keberhasilan tersebut membuat jersey Timnas Indonesia semakin tepat dipakai Fermin Aldeguer ketika berada di Indonesia. Apalagi, kedatangan pembalap Gresini Racing bertepatan dengan atmosfer olahraga nasional yang sedang semarak setelah Timnas Indonesia mengangkat trofi.
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Jawa Pos
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