Ubed Investasikan Apresiasi untuk Bangun GOR di Sampang

JawaPos.com - Pebulu tangkis muda Indonesia Mohammad Zaki Ubaidillah memilih memanfaatkan sebagian hasil apresiasi dan hadiah pertandingan untuk membangun gelanggang olahraga (GOR) di kampung halamannya, Sampang, Madura.

Ubed mengatakan apresiasi yang diterimanya tidak menjadi tekanan. Hadiah itu sebagian ia berikan kepada orang tua dan sebagian lagi digunakan untuk investasi.

“Kalau buat saya sih tidak. Mungkin kalau dapat apresiasi atau prize money seperti itu, saya kadang kasih ke orang tua. Saya juga bikin GOR di rumah, buat investasi juga,” kata atlet yang akrab disapa Ubed itu di Pelatnas PP PBSI Cipayung, Jakarta, Rabu.

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Ubed menjadi bagian dari tim beregu putra Indonesia yang meraih medali emas Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

PP PBSI memberikan apresiasi Rp2 miliar kepada tim beregu putra yang kemudian dibagikan kepada para pemain dalam tim. Secara keseluruhan, PBSI menyiapkan Rp4,5 miliar untuk atlet peraih dua emas, satu perak, dan tiga perunggu pada Asian Games 2026.

Selain beregu putra, pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menerima Rp1 miliar atas emas ganda putra, sedangkan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah memperoleh Rp500 juta setelah meraih perak ganda campuran.

Tim beregu putri peraih perunggu mendapat Rp500 juta, sementara Alwi Farhan serta Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri masing-masing memperoleh Rp250 juta.

Pada final beregu putra, Ubed tampil pada pertandingan kelima yang menjadi penentu kemenangan Indonesia setelah sebelumnya tertinggal 0-2.