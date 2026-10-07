Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 8 Oktober 2026 | 00.26 WIB

Ubed Investasikan Apresiasi untuk Bangun GOR di Sampang

Moh Zaki Ubaidillah jadi penentu emas Indonesia di Asian Games 2026. Ubed mengaku bangga setelah membawa Merah Putih menang atas Tiongkok. (PBSI) - Image

Moh Zaki Ubaidillah jadi penentu emas Indonesia di Asian Games 2026. Ubed mengaku bangga setelah membawa Merah Putih menang atas Tiongkok. (PBSI)

JawaPos.com - Pebulu tangkis muda Indonesia Mohammad Zaki Ubaidillah memilih memanfaatkan sebagian hasil apresiasi dan hadiah pertandingan untuk membangun gelanggang olahraga (GOR) di kampung halamannya, Sampang, Madura.

Ubed mengatakan apresiasi yang diterimanya tidak menjadi tekanan. Hadiah itu sebagian ia berikan kepada orang tua dan sebagian lagi digunakan untuk investasi.

“Kalau buat saya sih tidak. Mungkin kalau dapat apresiasi atau prize money seperti itu, saya kadang kasih ke orang tua. Saya juga bikin GOR di rumah, buat investasi juga,” kata atlet yang akrab disapa Ubed itu di Pelatnas PP PBSI Cipayung, Jakarta, Rabu.

Ubed menjadi bagian dari tim beregu putra Indonesia yang meraih medali emas Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

PP PBSI memberikan apresiasi Rp2 miliar kepada tim beregu putra yang kemudian dibagikan kepada para pemain dalam tim. Secara keseluruhan, PBSI menyiapkan Rp4,5 miliar untuk atlet peraih dua emas, satu perak, dan tiga perunggu pada Asian Games 2026.

Selain beregu putra, pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menerima Rp1 miliar atas emas ganda putra, sedangkan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah memperoleh Rp500 juta setelah meraih perak ganda campuran.

Tim beregu putri peraih perunggu mendapat Rp500 juta, sementara Alwi Farhan serta Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri masing-masing memperoleh Rp250 juta.

Pada final beregu putra, Ubed tampil pada pertandingan kelima yang menjadi penentu kemenangan Indonesia setelah sebelumnya tertinggal 0-2.

Ia mengaku sempat merasakan ketegangan sebelum turun bertanding dan memilih menghubungi orang tuanya untuk meminta doa.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Doa Orang Tua Bantu Ubed Antar Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia Raih Emas Asian Games 2026 - Image
Sports

Doa Orang Tua Bantu Ubed Antar Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia Raih Emas Asian Games 2026

Jumat, 25 September 2026 | 18.17 WIB

Profil Moh Zaki Ubaidillah: Atlet 19 Tahun Asal Madura yang Jadi Penentu Emas di Asian Games 2026 - Image
Sports

Profil Moh Zaki Ubaidillah: Atlet 19 Tahun Asal Madura yang Jadi Penentu Emas di Asian Games 2026

Jumat, 25 September 2026 | 16.53 WIB

Ubed Jadi Penentu Emas Indonesia, Ini Kata-katanya Usai Laga di Asian Games 2026 - Image
Sports

Ubed Jadi Penentu Emas Indonesia, Ini Kata-katanya Usai Laga di Asian Games 2026

Jumat, 25 September 2026 | 04.00 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France

3

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

6

Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh

7

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore