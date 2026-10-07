PBSI Jaga Momentum Asian Games 2026 Menuju Tur Eropa

JawaPos.com - PP PBSI berupaya menjaga momentum positif para pebulu tangkis Indonesia seusai Asian Games Aichi-Nagoya 2026 dalam menghadapi rangkaian tur Eropa mulai pekan depan.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan kondisi fisik menjadi perhatian utama karena para pemain hanya memiliki waktu singkat untuk memulihkan diri dan mempersiapkan turnamen berikutnya.

“Untuk Eropa, kami harapkan momentum ini jangan sampai turun. Itu yang pertama. Tapi kami juga harus menyadari bahwa waktu persiapan kami sangat mepet,” kata Eng Hian di Pelatnas PP PBSI Cipayung, Jakarta, Rabu.

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Rangkaian tur Eropa Indonesia akan dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense pada 13–18 Oktober. Dari turnamen berlevel BWF World Tour Super 750 tersebut akan berlanjut ke French Open di Paris pada 20–25 Oktober, juga berlevel Super 750.

HYLO Open di Saarbrucken, Jerman pada 27 Oktober hingga 1 November kemudian menjadi bagian berikutnya dari rangkaian tersebut. Turnamen itu berstatus BWF World Tour Super 500.

Eng Hian mengatakan para pemain juga harus melalui masa transisi setelah sekitar dua hingga tiga pekan menjalani rangkaian Asian Games di Jepang.

Menurut dia, euforia atas keberhasilan Indonesia meraih dua emas, satu perak, dan tiga perunggu tetap perlu diapresiasi, tetapi program latihan harus segera kembali disesuaikan.

“Pulang dari Asian Games bukan berarti kami tidak mau ada euforia atau perayaan. Kami tentu menghargainya karena ini merupakan hasil dari jerih payah seluruh atlet dan pelatih,” ujar Eng Hian.