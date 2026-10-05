Skuad Pas-pasan, Takraw Indonesia Bawa Pulang 4 Medali dari Asian Games 2026

JawaPos.com - Bermodal pemain terbatas, sepak takraw Indonesia tetap bikin bangga di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Merah Putih memborong empat medali: 1 perak dan 3 perunggu. Sapu bersih medali di semua nomor yang diikuti.

Puncak drama terjadi di nomor men's quadrant. Muhammad Hardiansyah Muliang dkk nyaris bikin sejarah. Di final melawan tuan rumah Jepang di Mizuho Park Gymnasium, Sabtu (3/10), Indonesia kalah tipis nan menyesakkan.

Set pertama kalah 15-17. Set kedua bangkit 15-9. Di set penentuan, Jepang kunci emas dengan 15-13. Perak harus diterima dengan kepala tegak.

Ketua Umum PSTI, Surianto, langsung pasang badan setiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (4/10). Ia menyampaikan permohonan maafnya karena hanya bisa bawa pulang perak.

"Kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena hanya bisa mempersembahkan perak di nomor men's quadrant. Namun, ini prestasi luar biasa karena kami berhasil meraih medali di semua nomor," ujarnya.

Menurut Surianto, biang kerok kegagalan bukan teknik, tapi stamina. Skuad Indonesia berangkat dengan pemain pas-pasan tanpa pelapis. Sementara lawan punya bangku cadangan melimpah buat rotasi.

"Dengan jumlah pemain yang pas-pasan di ajang sebesar Asian Games, Alhamdulillah, kami bisa meraih empat medali. Faktor kelelahan jadi kendala karena tidak ada pemain pengganti," tegasnya.

Surianto berharap pemerintah melirik kebutuhan takraw. Mulai dari mempertebal jumlah atlet dan fasilitas yang layak.