Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 15 September 2026 | 22.19 WIB

Ketum KONI dan Wamenpora Dukung Herindra Pimpin PB ESI, Yakin Esports Indonesia Makin Berprestasi

Momen Ketum KONI Pusat Marciano Norman bersama Muhammad Herindra (Ketum PB ESI) periode 2026-2030. (Istimewa) - Image

Momen Ketum KONI Pusat Marciano Norman bersama Muhammad Herindra (Ketum PB ESI) periode 2026-2030. (Istimewa)

JawaPos.com - Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat memberikan dukungan kepada Muhammad Herindra yang memimpin Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) periode 2026-2030.

Mereka optimistis kepengurusan baru mampu membawa esports Indonesia semakin berprestasi di kancah dunia.

Dukungan tersebut disampaikan Marciano usai melantik dan mengukuhkan kepengurusan PB ESI 2026-2030 di Jakarta, Selasa (15/9/2026). Menurutnya, kepengurusan baru memiliki modal penting untuk melanjutkan prestasi yang telah ditorehkan atlet esports Indonesia.

“PB Esports Indonesia ini telah melahirkan atlet-atlet yang berprestasi dan membanggakan kita semua. Mereka telah berhasil meraih juara, baik di tingkat ASEAN, di tingkat Asia, maupun di tingkat dunia,” kata Marciano dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).

Marciano menilai pencapaian tersebut harus menjadi pijakan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di berbagai ajang internasional. Salah satu tantangan yang perlu dipersiapkan adalah Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Tak hanya soal prestasi, Marciano juga menyoroti pengembangan industri esports di Tanah Air. Dia ingin Indonesia tidak sekadar menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi tuan rumah melalui pengembangan game-game karya anak bangsa

“Esports ini juga harus menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas dan menyosialisasikan game-game yang merupakan produk dalam negeri,” ujarnya.

Herindra menyadari bahwa memimpin PB ESI untuk periode 2026-2030 bukan pekerjaan ringan. Ia melihat potensi besar dari talenta-talenta muda Indonesia untuk menjadi kekuatan baru di level internasional.

“Saya yakin bahwa ke depan kita akan dapat banyak berprestasi. Karena saya melihat banyak talenta-talenta muda Indonesia yang mempunyai bakat untuk membawa Indonesia lebih berbicara di tingkat internasional,” tegas Herindra.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Timnas PUBG Mobile Indonesia Lolos ke Babak Utama Asian Games 2026 - Image
Sports

Timnas PUBG Mobile Indonesia Lolos ke Babak Utama Asian Games 2026

Senin, 22 Juni 2026 | 14.04 WIB

KONI Klungkung Kirim 9 Atlet ke Kejurnas Menembak, Incar Emas di Nomor Air Pistol - Image
Sports

KONI Klungkung Kirim 9 Atlet ke Kejurnas Menembak, Incar Emas di Nomor Air Pistol

Jumat, 21 Agustus 2026 | 07.11 WIB

Agustiar Sabran Resmi Dilantik Jadi Ketum PB Percasi 2026-2030 - Image
Sports

Agustiar Sabran Resmi Dilantik Jadi Ketum PB Percasi 2026-2030

Selasa, 28 Juli 2026 | 14.25 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore