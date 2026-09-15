Ketum KONI dan Wamenpora Dukung Herindra Pimpin PB ESI, Yakin Esports Indonesia Makin Berprestasi

Momen Ketum KONI Pusat Marciano Norman bersama Muhammad Herindra (Ketum PB ESI) periode 2026-2030. (Istimewa)
JawaPos.com - Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat memberikan dukungan kepada Muhammad Herindra yang memimpin Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) periode 2026-2030.
Mereka optimistis kepengurusan baru mampu membawa esports Indonesia semakin berprestasi di kancah dunia.
Dukungan tersebut disampaikan Marciano usai melantik dan mengukuhkan kepengurusan PB ESI 2026-2030 di Jakarta, Selasa (15/9/2026). Menurutnya, kepengurusan baru memiliki modal penting untuk melanjutkan prestasi yang telah ditorehkan atlet esports Indonesia.
“PB Esports Indonesia ini telah melahirkan atlet-atlet yang berprestasi dan membanggakan kita semua. Mereka telah berhasil meraih juara, baik di tingkat ASEAN, di tingkat Asia, maupun di tingkat dunia,” kata Marciano dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).
Marciano menilai pencapaian tersebut harus menjadi pijakan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di berbagai ajang internasional. Salah satu tantangan yang perlu dipersiapkan adalah Asian Games Aichi-Nagoya 2026.
Tak hanya soal prestasi, Marciano juga menyoroti pengembangan industri esports di Tanah Air. Dia ingin Indonesia tidak sekadar menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi tuan rumah melalui pengembangan game-game karya anak bangsa
“Esports ini juga harus menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas dan menyosialisasikan game-game yang merupakan produk dalam negeri,” ujarnya.
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Herindra menyadari bahwa memimpin PB ESI untuk periode 2026-2030 bukan pekerjaan ringan. Ia melihat potensi besar dari talenta-talenta muda Indonesia untuk menjadi kekuatan baru di level internasional.
“Saya yakin bahwa ke depan kita akan dapat banyak berprestasi. Karena saya melihat banyak talenta-talenta muda Indonesia yang mempunyai bakat untuk membawa Indonesia lebih berbicara di tingkat internasional,” tegas Herindra.
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