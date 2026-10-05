Alexander Zverev Kecam Wacana Mempersingkat Pertandingan Grand Slam Putra dari 5 Set Menjadi 3

JawaPos.com – Alexander Zverev mengecam gagasan untuk mempersingkat pertandingan Grand Slam putra dari format lima set menjadi tiga set.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (4/10), Petenis peringkat kedua dunia itu menilai format lima set merupakan bagian dari sejarah tenis dan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam olahraga tersebut.

Zverev menegaskan hampir tidak ada pemain profesional yang menginginkan perubahan format pertandingan Grand Slam menjadi tiga set.

Wacana perubahan format tersebut muncul setelah sejumlah pihak, termasuk kepala eksekutif penyelenggara Australian Open, mengisyaratkan kemungkinan pertandingan babak awal Grand Slam dimainkan dengan format tiga set terbaik.

Pendukung perubahan menilai format tersebut dapat membuat pertandingan lebih mudah diikuti penonton, terutama generasi muda yang menghadapi pertandingan lima set dengan durasi berjam-jam.

Namun, Zverev menilai aspek fisik dan sejarah dari format lima set justru menjadi bagian penting dari tantangan untuk memenangkan turnamen Grand Slam.

Zverev juga mengungkapkan pengalamannya menjalani pertandingan lima set dalam perjalanan menuju gelar US Open dan beberapa pertandingan tersebut berlangsung hingga lewat tengah malam.