Alexander Zverev Kecam Wacana Mempersingkat Pertandingan Grand Slam Putra dari 5 Set Menjadi 3

Alexander Zverev (Flashscore)
JawaPos.com – Alexander Zverev mengecam gagasan untuk mempersingkat pertandingan Grand Slam putra dari format lima set menjadi tiga set.
Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (4/10), Petenis peringkat kedua dunia itu menilai format lima set merupakan bagian dari sejarah tenis dan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam olahraga tersebut.
Zverev menegaskan hampir tidak ada pemain profesional yang menginginkan perubahan format pertandingan Grand Slam menjadi tiga set.
Wacana perubahan format tersebut muncul setelah sejumlah pihak, termasuk kepala eksekutif penyelenggara Australian Open, mengisyaratkan kemungkinan pertandingan babak awal Grand Slam dimainkan dengan format tiga set terbaik.
Pendukung perubahan menilai format tersebut dapat membuat pertandingan lebih mudah diikuti penonton, terutama generasi muda yang menghadapi pertandingan lima set dengan durasi berjam-jam.
Namun, Zverev menilai aspek fisik dan sejarah dari format lima set justru menjadi bagian penting dari tantangan untuk memenangkan turnamen Grand Slam.
Zverev juga mengungkapkan pengalamannya menjalani pertandingan lima set dalam perjalanan menuju gelar US Open dan beberapa pertandingan tersebut berlangsung hingga lewat tengah malam.
Zverev kemudian berseloroh bahwa Novak Djokovic mungkin akan memilih format tiga set karena usianya yang kini mencapai 39 tahun, tetapi menilai Djokovic kemungkinan memiliki pandangan berbeda jika pertanyaan tersebut diajukan satu dekade lalu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022