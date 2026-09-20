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Andre Rizal Hanafi
Senin, 21 September 2026 | 01.24 WIB

Dua Kali Unggul, Persita Gagal Menang atas PSM Makassar, Carlos Pena Soroti Bola Liar

Pelatih Persita Carlos Pena. (Persita) - Image

Pelatih Persita Carlos Pena. (Persita)

JawaPos.com - Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena menyayangkan timnya gagal mengunci kemenangan saat menghadapi PSM Makassar pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.

Pendekar Cisadane harus puas bermain imbang 2-2 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (19/9).

Persita sebenarnya berada dalam posisi yang menguntungkan sepanjang pertandingan.

Mereka dua kali mampu unggul atas tuan rumah, tetapi PSM Makassar selalu berhasil menemukan cara untuk menyamakan kedudukan.

Aleksa Andrejic membawa Persita memimpin pada menit ke-17.

Keunggulan tersebut bertahan cukup lama sebelum Ananda Raehan mencetak gol penyama kedudukan untuk PSM pada menit ke-72.

Hanya berselang dua menit, Persita kembali mengambil kendali pertandingan.

Tyronne mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-74 untuk mengubah kedudukan menjadi 2-1.

Sayangnya, keunggulan tersebut kembali tidak mampu dipertahankan. Stefan Jeftoski mencetak gol pada menit ke-83 dan membuat PSM kembali menyamakan skor menjadi 2-2.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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