Dua Kali Unggul, Persita Gagal Menang atas PSM Makassar, Carlos Pena Soroti Bola Liar

Pelatih Persita Carlos Pena. (Persita)
JawaPos.com - Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena menyayangkan timnya gagal mengunci kemenangan saat menghadapi PSM Makassar pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27.
Pendekar Cisadane harus puas bermain imbang 2-2 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (19/9).
Persita sebenarnya berada dalam posisi yang menguntungkan sepanjang pertandingan.
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Mereka dua kali mampu unggul atas tuan rumah, tetapi PSM Makassar selalu berhasil menemukan cara untuk menyamakan kedudukan.
Aleksa Andrejic membawa Persita memimpin pada menit ke-17.
Keunggulan tersebut bertahan cukup lama sebelum Ananda Raehan mencetak gol penyama kedudukan untuk PSM pada menit ke-72.
Hanya berselang dua menit, Persita kembali mengambil kendali pertandingan.
Tyronne mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-74 untuk mengubah kedudukan menjadi 2-1.
Sayangnya, keunggulan tersebut kembali tidak mampu dipertahankan. Stefan Jeftoski mencetak gol pada menit ke-83 dan membuat PSM kembali menyamakan skor menjadi 2-2.
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