Roberto Carlos Dikonfirmasi Hadir dalam KTT Sepak Bola Portugal 2026

JawaPos.com – Roberto Carlos, Deco, Edgar Davids, dan Tim Krul dikonfirmasi sebagai pembicara terbaru dalam Konferensi Sepak Bola Portugal 2026 yang berlangsung pada 23 hingga 25 September di Cidade do Futebol, Oeiras.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (22/9), Keempat mantan pemain tersebut membawa pengalaman dari karier di level tertinggi sepak bola internasional dan Eropa.

Kehadiran mereka menambah jajaran pembicara pada edisi kedua konferensi yang mempertemukan berbagai tokoh sepak bola internasional.

Roberto Carlos, legenda Real Madrid dan juara Piala Dunia bersama Brasil, akan membagikan pengalaman sepanjang kariernya sebagai salah satu bek kiri berpengaruh.

Deco, mantan pemain internasional Portugal sekaligus direktur olahraga Barcelona, akan membahas pengalaman dalam sepak bola, pencarian bakat, dan manajemen olahraga.

Sementara itu, Edgar Davids dan Tim Krul akan menghadirkan pengalaman masing-masing dari karier mereka bersama tim nasional Belanda dan klub-klub Eropa.

Keempatnya bergabung dengan sejumlah pembicara yang telah lebih dahulu dikonfirmasi, seperti Pedro Proenca, Jorge Jesus, Jose Boto, Laura McAllister, Nuno Gomes, Rui Patricio, dan Aitor Karanka.

Konferensi tersebut mempertemukan pemimpin, inovator, serta pengambil keputusan dari berbagai bidang dalam industri sepak bola.