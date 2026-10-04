Resmi Ditutup, Asian Games 2026 Cetak Lebih dari 350 Rekor

Suasana upacara penutupan Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Mizuho Park Sports Stadium, Nagoya, Jepang, Minggu (4/10/2026). (ANTARA/Arindra Meodia)
JawaPos.com - Asian Games 2026 mencatat lebih dari 350 rekor sepanjang penyelenggaraan yang berlangsung sejak 19 September hingga 4 Oktober di Jepang.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 50 merupakan rekor dunia, menunjukkan tingginya persaingan dan performa atlet Asia pada pesta olahraga terbesar di benua tersebut.
"Lebih dari 350 rekor telah dipecahkan, termasuk lebih dari 50 rekor dunia. Sebanyak 40 dari 45 NOC berhasil meraih medali. Ini adalah rekor Asian Games kita," kata Presiden Olympic Council of Asia (OCA) Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani dalam upacara penutupan di Mizuho Park Sports Stadium, Nagoya, Jepang, Minggu.
Catatan tersebut menjadi salah satu pencapaian yang disoroti Sheikh Joaan dalam pidato penutupan Asian Games ke-20.
Ia mengatakan penyelenggaraan Aichi-Nagoya juga diwarnai kebangkitan luar biasa para atlet, persaingan dramatis hingga detik terakhir, serta kemunculan bintang-bintang muda yang mulai membangun prestasi di tingkat Asia.
Para atlet, menurut dia, telah menunjukkan semangat kompetisi dan sportivitas, termasuk ketika menghadapi cedera dan berbagai tantangan dalam perjalanan menuju podium.
Sejumlah atlet Indonesia turut menorehkan prestasi dan catatan sejarah selama kompetisi. Rahmat Erwin dari angkat besi mencatat total angkatan 366 kilogram dan menempatkan namanya sebagai pemegang rekor dunia kelas 75 kilogram.
Dari panjat tebing, Desak Made mengukir rekor Asia nomor speed putri dengan catatan waktu 6,062 detik.
Sementara itu, tim putra Indonesia dari bulu tangkis mengakhiri penantian 28 tahun setelah mengalahkan China di final untuk merebut medali emas Asian Games.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022