Resmi Ditutup, Asian Games 2026 Cetak Lebih dari 350 Rekor

JawaPos.com - Asian Games 2026 mencatat lebih dari 350 rekor sepanjang penyelenggaraan yang berlangsung sejak 19 September hingga 4 Oktober di Jepang.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 50 merupakan rekor dunia, menunjukkan tingginya persaingan dan performa atlet Asia pada pesta olahraga terbesar di benua tersebut.

"Lebih dari 350 rekor telah dipecahkan, termasuk lebih dari 50 rekor dunia. Sebanyak 40 dari 45 NOC berhasil meraih medali. Ini adalah rekor Asian Games kita," kata Presiden Olympic Council of Asia (OCA) Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani dalam upacara penutupan di Mizuho Park Sports Stadium, Nagoya, Jepang, Minggu.

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Catatan tersebut menjadi salah satu pencapaian yang disoroti Sheikh Joaan dalam pidato penutupan Asian Games ke-20.

Ia mengatakan penyelenggaraan Aichi-Nagoya juga diwarnai kebangkitan luar biasa para atlet, persaingan dramatis hingga detik terakhir, serta kemunculan bintang-bintang muda yang mulai membangun prestasi di tingkat Asia.

Para atlet, menurut dia, telah menunjukkan semangat kompetisi dan sportivitas, termasuk ketika menghadapi cedera dan berbagai tantangan dalam perjalanan menuju podium.

Sejumlah atlet Indonesia turut menorehkan prestasi dan catatan sejarah selama kompetisi. Rahmat Erwin dari angkat besi mencatat total angkatan 366 kilogram dan menempatkan namanya sebagai pemegang rekor dunia kelas 75 kilogram.

Dari panjat tebing, Desak Made mengukir rekor Asia nomor speed putri dengan catatan waktu 6,062 detik.