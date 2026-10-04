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Senin, 5 Oktober 2026 | 00.10 WIB

CdM Tim Indonesia di Asian Games 2026: Target Terlampaui dengan 39 Medali!

Atlet panahan Indonesia Nurisa Dian Ashrifah beraksi pada nomor compound putri di Asian Games 2026 di Okazaki Chuo Sogo, Aichi, Jepang, Kamis (1/10/2026). AINAGOC - Image

Atlet panahan Indonesia Nurisa Dian Ashrifah beraksi pada nomor compound putri di Asian Games 2026 di Okazaki Chuo Sogo, Aichi, Jepang, Kamis (1/10/2026). AINAGOC

JawaPos.com - Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia Todotua Pasaribu menyebut kontingen Merah Putih berhasil melampaui target perolehan medali yang ditetapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Indonesia mengakhiri perjuangan di Asian Games dengan membawa pulang 39 medali, terdiri atas lima emas, 11 perak, dan 23 perunggu, atau melampaui target empat medali emas yang ditetapkan Kemenpora.

"Alhamdulillah, puji syukur. Final per hari ini, setelah kita mengetahui total medali yang dicapai dan diraih oleh Tim Indonesia sebanyak 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Tentunya ini adalah capaian yang terbaik," ujar Todotua dalam keterangan di Nagoya, Minggu.

Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke-16 klasemen akhir Asian Games Aichi-Nagoya. Posisi itu memang turun dibandingkan Asian Games Hangzhou 2022 saat Indonesia berada di peringkat ke-12 dengan tujuh emas, 11 perak, dan 18 perunggu.

Namun, Todotua menilai capaian di Aichi-Nagoya tetap patut diapresiasi karena sejumlah nomor yang sebelumnya menjadi sumber medali emas Indonesia tidak dipertandingkan pada Asian Games kali ini.Baca Juga: Korea Selatan Bungkam Jepang di Final Asian Games 2026, Lee Min-sung Ungkap Perjuangan Berat

Nomor menembak 10 meter running target campuran dan putra yang menyumbangkan dua emas di Hangzhou, misalnya, tidak dipertandingkan di Aichi-Nagoya. Hal serupa terjadi pada nomor Dragon Boat 1000 meter putra.

Di tengah perubahan nomor pertandingan tersebut, sejumlah atlet Indonesia mampu mencatat prestasi yang membanggakan sekaligus menciptakan sejarah.

Atlet angkat besi Rahmat Erwin mencatat total angkatan 366 kilogram dan menempatkan namanya sebagai pemegang rekor dunia kelas 75 kilogram. Dari panjat tebing, Desak Made mengukir rekor Asia nomor speed putri dengan catatan waktu 6,062 detik.

Sejarah juga tercipta dari bulu tangkis setelah tim putra Indonesia mengalahkan China di final. Hasil tersebut mengakhiri penantian Indonesia untuk kembali meraih medali emas Asian Games selama 28 tahun.

Sementara itu, Nurisa Dian Ashrifa mencatat sejarah dari cabang panahan dengan menjadi atlet yang untuk pertama kalinya mempersembahkan medali emas Asian Games bagi Indonesia dari cabang olahraga tersebut.

Editor: Banu Adikara
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