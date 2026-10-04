Atlet Tenis Meydiana Laviola bawa Merah Putih di Penutupan Asian Games 2026

Atlet tenis Indonesia Meydiana Laviola Reinnamah membawa bendera Merah Putih dalam upacara penutupan Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Mizuho Park Sport Stadium di Nagoya, Jepang, Minggu (4/10/2026). (ANTARA/Arindra Meodia)
JawaPos.com - Atlet tenis Meydiana Laviola Reinnamah dipercaya menjadi pembawa bendera (flag bearer) tim Indonesia dalam upacara penutupan Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Mizuho Park Sport Stadium di Nagoya, Jepang, Minggu.
"Tentu sangat bangga bisa menjadi wakil Indonesia yang membawa Merah Putih di penutupan Asian Games 2026. Sangat bangga bisa menggunakan baju Bali dan memperkenalkannya ke dunia," kata Meydiana dalam keterangannya di Nagoya.
Meydiana berharap kesempatan membawa Merah Putih pada upacara penutupan Asian Games 2026 dapat menjadi motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia.
“Semoga kesempatan ini bisa menambah motivasi saya untuk bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia ke depannya," ujar Meydiana.
Meydiana tampil mengenakan kebaya merah berbahan sutra yang mengangkat keindahan Prada Bali, karya desainer Ghea Panggabean yang berkolaborasi dengan Ghea Fashion Studio, Sarinah Indonesia, Mills, dan Tim Indonesia.
Kebaya tersebut menjadi perpaduan antara identitas perempuan Indonesia dan kekayaan budaya Nusantara. Motif khas Prada Bali diterapkan menggunakan teknik hand-screen printing berwarna emas khas Ghea, kemudian diperkaya dengan bordir benang emas yang terinspirasi dari ornamen dan motif Kain Prada Bali.
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Busana Meydiana dipadukan dengan sarung Tenun Songket Bali berwarna putih sehingga menghadirkan interpretasi warna Merah Putih dalam keseluruhan penampilannya.
Perpaduan tersebut sekaligus menggambarkan sosok perempuan Indonesia yang membawa bendera sekaligus identitas dan kebanggaan bangsa di panggung Asia.
Detail busana dilengkapi ikat pinggang yang terinspirasi dari ikat pinggang antik Bali. Elemen tersebut diterjemahkan kembali melalui teknik hand-screen printing emas, bordir emas, dan aplikasi beads.
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