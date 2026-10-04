Asian Games 2026: Indonesia Finis di Posisi ke-16 Perolehan Medali

JawaPos.com - Kontingen Indonesia menempati posisi ke-16 klasemen akhir medali Asian Games 2026 pada hari terakhir penyelenggaraan pesta olahraga tersebut, Minggu waktu setempat, dengan total mengumpulkan 39 medali yang terdiri atas lima emas, 11 perak, dan 23 perunggu.

Lima medali emas tersebut didapatkan Indonesia dari cabang olahraga bulu tangkis (beregu putra dan ganda putra), angkat besi, panjat tebing, dan panahan.

Tim beregu putra Indonesia dan ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menyumbangkan medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis, lalu Rahmat Erwin Abdullah pada nomor 75kg putra angkat besi.

Selanjutnya Desak Made Rita Kusuma Dewi mengamankan emas setelah menjadi yang tercepat nomor speed putri cabang olahraga panjat tebing, sementara Nurisa Dian Ashrifah dari cabang olahraga panahan nomor Compound Women Individual.

Pencapaian lima emas itu sudah melampaui target yang sebelumnya ditetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir yang mengatakan minimal mendapatkan empat medali emas.

Meski melampaui target, dibanding Asian Games 2022, Indonesia mengalami penurunan karena pada gelaran yang berlangsung di Hangzhou itu, Skuad Merah Putih mampu menempati posisi ke-13 klasemen akhir medali berkat tujuh medali emas, 11 perak, dan 18 perunggu dengan total 36 medali.

Sementara itu, juara umum alias pemuncak klasemen akhir medali Asian Games 2026 ditempati oleh Tiongkok yang mampu mengemas total 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu.

Selanjutnya tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua klasemen akhir medali Asian Games 2026 dengan total 269 medali yang terdiri atas 83 emas, 95 perak, dan 91 perunggu.