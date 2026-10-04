Mario Suryo Aji Gagal Finis di Moto2 GP Jepang 2026

JawaPos.com - Pembalap asal Indonesia Mario Suryo Aji gagal finis dalam Moto2 Grand Prix (GP) Jepang 2026 di Sirkuit Mobility Resort Motegi, Minggu, setelah terjatuh pada lap ke-12 dalam balapan tersebut.

Laman MotoGP, menyatakan pembalap yang memperkuat Idemitsu Honda Team Asia itu tercatat DNF setelah mengalami kecelakaan di tikungan kelima. Catatan resmi penyelenggara menyebut Mario sempat menjalani balapan hingga 11 lap sebelum insiden tersebut mengakhiri perjuangannya.

Hasil tersebut membuat Mario belum memperoleh tambahan poin dari GP Jepang 2026. Sebelumnya, pembalap itu juga mengalami kecelakaan pada sighting lap, tetapi masih dapat mengikuti balapan untuk kembali ke lintasan.

Sementara itu, dalam balapan tersebut, Izan Guevara tampil sebagai pemenang setelah menyelesaikan 19 lap dengan waktu 34 menit 14,675 detik. Pembalap BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 asal Spanyol itu mengungguli Tony Arbolino dari Italia yang finis kedua dengan selisih 0,419 detik yang membela REDS Fantic Racing.

Filip Salac dari Ceko yang membesut Only Fans American Racing, melengkapi podium di posisi ketiga dengan jarak +1,057 detik dari Guevara. Ivan Ortola berada di urutan keempat, diikuti David Alonso, Celestino Vietti, Deniz Oncu, Daniel Holgado, Alonso Lopez, dan Jose Antonio Rueda yang menutup posisi 10 besar.

Kemenangan tersebut menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Guevara setelah sebelumnya berjaya pada Grand Prix Austria. Hasil di Motegi juga memperketat persaingan perebutan gelar juara dunia Moto2 2026.

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Manuel Gonzalez yang sebelum balapan memimpin klasemen justru hanya mampu finis di posisi ke-22. Situasi itu memangkas keunggulan Gonzalez kontra Guevara dari 35,5 poin menjadi 10,5 poin.