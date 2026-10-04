Mario Suryo Aji Gagal Finis di Moto2 GP Jepang 2026

Mario Aji Mendadak Absen di Moto2 Catalunya 2026. (Instagram @mariosuryoaj1)
JawaPos.com - Pembalap asal Indonesia Mario Suryo Aji gagal finis dalam Moto2 Grand Prix (GP) Jepang 2026 di Sirkuit Mobility Resort Motegi, Minggu, setelah terjatuh pada lap ke-12 dalam balapan tersebut.
Laman MotoGP, menyatakan pembalap yang memperkuat Idemitsu Honda Team Asia itu tercatat DNF setelah mengalami kecelakaan di tikungan kelima. Catatan resmi penyelenggara menyebut Mario sempat menjalani balapan hingga 11 lap sebelum insiden tersebut mengakhiri perjuangannya.
Hasil tersebut membuat Mario belum memperoleh tambahan poin dari GP Jepang 2026. Sebelumnya, pembalap itu juga mengalami kecelakaan pada sighting lap, tetapi masih dapat mengikuti balapan untuk kembali ke lintasan.
Baca Juga:Moto2 Jepang, Mario Aji Start ke-21
Sementara itu, dalam balapan tersebut, Izan Guevara tampil sebagai pemenang setelah menyelesaikan 19 lap dengan waktu 34 menit 14,675 detik. Pembalap BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 asal Spanyol itu mengungguli Tony Arbolino dari Italia yang finis kedua dengan selisih 0,419 detik yang membela REDS Fantic Racing.
Filip Salac dari Ceko yang membesut Only Fans American Racing, melengkapi podium di posisi ketiga dengan jarak +1,057 detik dari Guevara. Ivan Ortola berada di urutan keempat, diikuti David Alonso, Celestino Vietti, Deniz Oncu, Daniel Holgado, Alonso Lopez, dan Jose Antonio Rueda yang menutup posisi 10 besar.
Kemenangan tersebut menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Guevara setelah sebelumnya berjaya pada Grand Prix Austria. Hasil di Motegi juga memperketat persaingan perebutan gelar juara dunia Moto2 2026.
Baca Juga:Marc Marquez Juara MotoGP Jepang 2026
Manuel Gonzalez yang sebelum balapan memimpin klasemen justru hanya mampu finis di posisi ke-22. Situasi itu memangkas keunggulan Gonzalez kontra Guevara dari 35,5 poin menjadi 10,5 poin.
Moto2 kemudian akan berlanjut ke Grand Prix Indonesia pada 9-11 Oktober. Balapan di Pertamina Mandalika International Circuit menjadi kesempatan berikutnya bagi Mario Suryo Aji untuk memburu hasil positif di hadapan pendukung sendiri.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022