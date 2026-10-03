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Antara
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 22.04 WIB

Moto2 Jepang, Mario Aji Start ke-21

Mario Aji berhasil finis di posisi kesembilan dalam Moto2 Amerika Serikat 2025. (Dok: Instagram Honda Team Asia) - Image

Mario Aji berhasil finis di posisi kesembilan dalam Moto2 Amerika Serikat 2025. (Dok: Instagram Honda Team Asia)

JawaPos.com - Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji akan memulai balapan Moto2 Grand Prix Jepang 2026 dari posisi ke-21 setelah gagal melaju dari kualifikasi pertama (Q1) di Mobility Resort Motegi, Jepang, Sabtu.

Pembalap Idemitsu Honda Team Asia tersebut membukukan waktu 1 menit 47,77 detik dan berada di urutan ketujuh pada Q1 sehingga gagal memperoleh satu dari empat tiket menuju Q2.

Catatan tersebut menempatkan Mario pada posisi ke-21 secara keseluruhan dalam hasil kualifikasi, satu posisi di belakang rekan setimnya sekaligus pembalap tuan rumah Taiyo Furusato yang mencatat 1 menit 47,68 detik.

Mario sebenarnya mampu memperbaiki catatan waktunya dibandingkan penampilannya pada sesi Practice, Jumat (2/10), yang berakhir kurang ideal.

Pada Practice, pembalap asal Magetan, Jawa Timur, itu terjatuh di Tikungan 9 sehingga tidak bisa melanjutkan sesi dan kehilangan kesempatan memperbaiki catatan waktu. Mario akhirnya berada di posisi ke-25 dan harus mengawali kualifikasi melalui Q1.

Sementara itu, Izan Guevara tampil sebagai pembalap tercepat pada Q2 untuk mengamankan pole position.

Pembalap BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 tersebut mencatat waktu 1 menit 46,85 detik untuk mengungguli Filip Salac yang menempati posisi kedua dengan 1 menit 46,90 detik.

Pemimpin klasemen sementara Manuel Gonzalez melengkapi baris terdepan setelah menempati posisi ketiga dengan catatan 1 menit 46,96 detik.

Daniel Holgado berada di posisi keempat, diikuti Tony Arbolino dan David Alonso yang akan mengisi baris kedua.

Editor: Banu Adikara
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