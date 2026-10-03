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Minggu, 4 Oktober 2026 | 01.53 WIB

Asian Games 2026: Dikalahkan Jepang, Fitriani/Fadona Raih Medali Perak Padel

Pasangan padel putri Indonesia Fitriani Sabatini/Fadona Kusumawati (bawah) meraih medali perak Asian Games 2026 setelah kalah dari pasangan Jepang Saki Tsukamoto/Kae Tokumoto (atas) pada laga final di Nagoya City Higashi Sport Center, Jepang, Sabtu (3/10/2026). (ANTARA/Arindra Meodia) - Image

Pasangan padel putri Indonesia Fitriani Sabatini/Fadona Kusumawati (bawah) meraih medali perak Asian Games 2026 setelah kalah dari pasangan Jepang Saki Tsukamoto/Kae Tokumoto (atas) pada laga final di Nagoya City Higashi Sport Center, Jepang, Sabtu (3/10/2026). (ANTARA/Arindra Meodia)

JawaPos.com - Pasangan padel putri Indonesia Fitriani Sabatini/Fadona Kusumawati meraih medali perak Asian Games 2026 setelah kalah dari pasangan Jepang Saki Tsukamoto/Kae Tokumoto pada laga final di Nagoya City Higashi Sport Center, Jepang, Sabtu.

Fitriani/Fadona harus mengakui keunggulan pasangan Jepang dalam pertandingan yang berlangsung selama satu jam 55 menit dengan skor 3-6, 4-6.

"Pertandingan tadi cukup drama ya. Di set pertama kita mencari celah cuma kalah, di set kedua kita sudah mencoba ada titik terang, sudah leading 4-1 cuma kita enggak dapat, itu hal yang biasa di permainan," kata Fitriani usai pertandingan.

Pada set pertama, Indonesia sempat mendapatkan poin pertama, tetapi gim pembuka berlangsung ketat. Tiga bola yang keluar dari permainan Indonesia membuat Jepang mengamankan gim pertama.

Ani/Dona, sapaan Fitriani/Fadona, kemudian bangkit dan merebut gim kedua tanpa perlawanan berarti untuk menyamakan kedudukan. Mereka kembali mendapatkan angka pada gim ketiga untuk memimpin 2-1.

Namun, pasangan Jepang mampu merebut dua gim beruntun untuk berbalik unggul 3-2. Persaingan sengit kembali terjadi pada gim keenam sebelum Jepang mengamankan gim tersebut.

Ani/Dona kemudian merebut gim ketujuh untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4. Jepang kembali menjauh setelah mengamankan gim kedelapan sehingga unggul 5-3.

Gim kesembilan berlangsung ketat hingga terjadi deuce dua kali dan berlanjut ke satu poin penentu atau sudden-death. Jepang akhirnya merebut gim tersebut sekaligus menutup set pertama dengan kemenangan 6-3.

Memasuki set kedua, Ani/Dona tampil lebih baik dengan merebut dua gim beruntun untuk unggul 2-0. Pasangan Indonesia kemudian mampu memperlebar keunggulan menjadi 4-1.

Editor: Banu Adikara
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