Asian Games 2026: Dikalahkan Jepang, Fitriani/Fadona Raih Medali Perak Padel

Pasangan padel putri Indonesia Fitriani Sabatini/Fadona Kusumawati (bawah) meraih medali perak Asian Games 2026 setelah kalah dari pasangan Jepang Saki Tsukamoto/Kae Tokumoto (atas) pada laga final di Nagoya City Higashi Sport Center, Jepang, Sabtu (3/10/2026). (ANTARA/Arindra Meodia)
JawaPos.com - Pasangan padel putri Indonesia Fitriani Sabatini/Fadona Kusumawati meraih medali perak Asian Games 2026 setelah kalah dari pasangan Jepang Saki Tsukamoto/Kae Tokumoto pada laga final di Nagoya City Higashi Sport Center, Jepang, Sabtu.
Fitriani/Fadona harus mengakui keunggulan pasangan Jepang dalam pertandingan yang berlangsung selama satu jam 55 menit dengan skor 3-6, 4-6.
"Pertandingan tadi cukup drama ya. Di set pertama kita mencari celah cuma kalah, di set kedua kita sudah mencoba ada titik terang, sudah leading 4-1 cuma kita enggak dapat, itu hal yang biasa di permainan," kata Fitriani usai pertandingan.
Pada set pertama, Indonesia sempat mendapatkan poin pertama, tetapi gim pembuka berlangsung ketat. Tiga bola yang keluar dari permainan Indonesia membuat Jepang mengamankan gim pertama.
Ani/Dona, sapaan Fitriani/Fadona, kemudian bangkit dan merebut gim kedua tanpa perlawanan berarti untuk menyamakan kedudukan. Mereka kembali mendapatkan angka pada gim ketiga untuk memimpin 2-1.
Namun, pasangan Jepang mampu merebut dua gim beruntun untuk berbalik unggul 3-2. Persaingan sengit kembali terjadi pada gim keenam sebelum Jepang mengamankan gim tersebut.
Baca Juga:Prediksi Skor Korea Selatan vs Jepang di Final Asian Games 2026: Samurai Biru Bisa Raih Emas
Ani/Dona kemudian merebut gim ketujuh untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4. Jepang kembali menjauh setelah mengamankan gim kedelapan sehingga unggul 5-3.
Gim kesembilan berlangsung ketat hingga terjadi deuce dua kali dan berlanjut ke satu poin penentu atau sudden-death. Jepang akhirnya merebut gim tersebut sekaligus menutup set pertama dengan kemenangan 6-3.
Memasuki set kedua, Ani/Dona tampil lebih baik dengan merebut dua gim beruntun untuk unggul 2-0. Pasangan Indonesia kemudian mampu memperlebar keunggulan menjadi 4-1.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022