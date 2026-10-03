Asian Games 2026: Dikalahkan Jepang, Fitriani/Fadona Raih Medali Perak Padel

JawaPos.com - Pasangan padel putri Indonesia Fitriani Sabatini/Fadona Kusumawati meraih medali perak Asian Games 2026 setelah kalah dari pasangan Jepang Saki Tsukamoto/Kae Tokumoto pada laga final di Nagoya City Higashi Sport Center, Jepang, Sabtu.

Fitriani/Fadona harus mengakui keunggulan pasangan Jepang dalam pertandingan yang berlangsung selama satu jam 55 menit dengan skor 3-6, 4-6.

"Pertandingan tadi cukup drama ya. Di set pertama kita mencari celah cuma kalah, di set kedua kita sudah mencoba ada titik terang, sudah leading 4-1 cuma kita enggak dapat, itu hal yang biasa di permainan," kata Fitriani usai pertandingan.

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Pada set pertama, Indonesia sempat mendapatkan poin pertama, tetapi gim pembuka berlangsung ketat. Tiga bola yang keluar dari permainan Indonesia membuat Jepang mengamankan gim pertama.

Ani/Dona, sapaan Fitriani/Fadona, kemudian bangkit dan merebut gim kedua tanpa perlawanan berarti untuk menyamakan kedudukan. Mereka kembali mendapatkan angka pada gim ketiga untuk memimpin 2-1.

Namun, pasangan Jepang mampu merebut dua gim beruntun untuk berbalik unggul 3-2. Persaingan sengit kembali terjadi pada gim keenam sebelum Jepang mengamankan gim tersebut.

Ani/Dona kemudian merebut gim ketujuh untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4. Jepang kembali menjauh setelah mengamankan gim kedelapan sehingga unggul 5-3.

Gim kesembilan berlangsung ketat hingga terjadi deuce dua kali dan berlanjut ke satu poin penentu atau sudden-death. Jepang akhirnya merebut gim tersebut sekaligus menutup set pertama dengan kemenangan 6-3.