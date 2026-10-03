Cerita Beatrice Gumulya Kembali ke Asian Games Lewat Padel

Atlet padel nasional Beatrice Gumulya (kiri) bersama pasangannya Novela Putria (kanan) dalam wawancara cegat seusai meraih medali perunggu di Nagoya City Higashi Sport Center, Jepang, Sabtu (3/10/2026). (ANTARA/Arindra Meodia)
JawaPos.com - Mantan petenis nasional Beatrice Gumulya tidak pernah menyangka dirinya akan kembali tampil di Asian Games setelah mengakhiri karier tenis dan beralih menekuni olahraga padel.
Namun, dua tahun setelah mulai bermain padel, Beatrice akhirnya kembali ke panggung Asian Games dan berhasil membawa pulang medali perunggu bersama Novela Putria.
"Sejujurnya tidak. Tidak pernah terpikirkan," kata Beatrice ketika ditanya apakah dirinya pernah membayangkan kembali tampil di Asian Games melalui cabang olahraga yang berbeda seusai berhasil meraih perunggu di Nagoya City Higashi Sport Center, Jepang, Sabtu.
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Beatrice sebelumnya tampil di Asian Games sebagai petenis. Ia mengaku kegagalan meraih medali pada ajang tersebut menjadi salah satu motivasi ketika mendapat kesempatan untuk kembali berkompetisi di Asian Games.
"Pada Asian Games sebelumnya saya tidak mendapatkan medali. Jadi, saya sangat senang bisa bermain di Asian Games lagi kali ini, meskipun cabangnya berbeda," ujar atlet berusia 35 tahun itu.
Setelah mengakhiri karier tenis sekitar dua tahun lalu, Beatrice awalnya hanya menjadikan padel sebagai aktivitas untuk mengisi waktu dan bersenang-senang.
Ia bahkan tidak menyangka olahraga tersebut akan membawanya ke kompetisi internasional, apalagi hingga Asian Games.
"Saat berhenti bermain tenis, saya merasa sudah selesai. Padel awalnya hanya untuk bersenang-senang. Saya memang ingin mencoba bermain di turnamen FIP, tetapi tidak berpikir akan sampai ke Asian Games tahun ini," kata Beatrice.
Kesempatan tersebut kemudian membuat Beatrice kembali serius berlatih. Bersama Novela, ia menjalani persiapan intensif, termasuk berlatih di Spanyol demi menghadapi persaingan di Asian Games.
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