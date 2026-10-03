Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 22.02 WIB

Cerita Beatrice Gumulya Kembali ke Asian Games Lewat Padel

Atlet padel nasional Beatrice Gumulya (kiri) bersama pasangannya Novela Putria (kanan) dalam wawancara cegat seusai meraih medali perunggu di Nagoya City Higashi Sport Center, Jepang, Sabtu (3/10/2026). (ANTARA/Arindra Meodia) - Image

Atlet padel nasional Beatrice Gumulya (kiri) bersama pasangannya Novela Putria (kanan) dalam wawancara cegat seusai meraih medali perunggu di Nagoya City Higashi Sport Center, Jepang, Sabtu (3/10/2026). (ANTARA/Arindra Meodia)

JawaPos.com - Mantan petenis nasional Beatrice Gumulya tidak pernah menyangka dirinya akan kembali tampil di Asian Games setelah mengakhiri karier tenis dan beralih menekuni olahraga padel.

Namun, dua tahun setelah mulai bermain padel, Beatrice akhirnya kembali ke panggung Asian Games dan berhasil membawa pulang medali perunggu bersama Novela Putria.

"Sejujurnya tidak. Tidak pernah terpikirkan," kata Beatrice ketika ditanya apakah dirinya pernah membayangkan kembali tampil di Asian Games melalui cabang olahraga yang berbeda seusai berhasil meraih perunggu di Nagoya City Higashi Sport Center, Jepang, Sabtu.

Beatrice sebelumnya tampil di Asian Games sebagai petenis. Ia mengaku kegagalan meraih medali pada ajang tersebut menjadi salah satu motivasi ketika mendapat kesempatan untuk kembali berkompetisi di Asian Games.

"Pada Asian Games sebelumnya saya tidak mendapatkan medali. Jadi, saya sangat senang bisa bermain di Asian Games lagi kali ini, meskipun cabangnya berbeda," ujar atlet berusia 35 tahun itu.

Setelah mengakhiri karier tenis sekitar dua tahun lalu, Beatrice awalnya hanya menjadikan padel sebagai aktivitas untuk mengisi waktu dan bersenang-senang.

Ia bahkan tidak menyangka olahraga tersebut akan membawanya ke kompetisi internasional, apalagi hingga Asian Games.

"Saat berhenti bermain tenis, saya merasa sudah selesai. Padel awalnya hanya untuk bersenang-senang. Saya memang ingin mencoba bermain di turnamen FIP, tetapi tidak berpikir akan sampai ke Asian Games tahun ini," kata Beatrice.

Kesempatan tersebut kemudian membuat Beatrice kembali serius berlatih. Bersama Novela, ia menjalani persiapan intensif, termasuk berlatih di Spanyol demi menghadapi persaingan di Asian Games.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Korea Selatan vs Jepang di Final Asian Games 2026: Samurai Biru Bisa Raih Emas - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Korea Selatan vs Jepang di Final Asian Games 2026: Samurai Biru Bisa Raih Emas

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 20.55 WIB

Asian Games 2026: Bintang/Sofyan Segel Medali Perak Voli Pantai - Image
Sports

Asian Games 2026: Bintang/Sofyan Segel Medali Perak Voli Pantai

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 19.47 WIB

Asian Games 2026: Mutoharoh Terhenti di 16 Besar Gulat Putri 57kg - Image
Sports

Asian Games 2026: Mutoharoh Terhenti di 16 Besar Gulat Putri 57kg

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 19.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore