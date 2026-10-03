Asian Games 2026: Panjat Tebing Lead Pulang Tanpa Medali

JawaPos.com - Tim panjat tebing nomor lead putra dan putri belum mampu menyuguhkan medali bagi Kontingen Indonesia pada ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Nagoya, Sabtu.

Atlet putri Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariella Tsany, serta atlet putra Raviandi Ramadhan dan Putra Tri Ramadani, telah memberikan penampilan terbaik dan mampu menembus partai puncak pada perlombaan yang berlangsung di Kinjofuto, Nagoya.

Sukma menjadi climber pertama yang tampil pada nomor lead putri. Ia menuntaskan sebanyak 28+ poin dan berada di dasar klasemen di peringkat kedelapan. Sedangkan Alma, finis di posisi kelima dengan perolehan poin 35+.

Nomor ini dimenangkan oleh atlet Korea Selatan Seo Chaehyun yang mencatatkan Top, atau menuntaskan seluruh hambatan hingga puncak. Disusul atlet tuan rumah Mori Ai dengan poin 47+, lalu Zhang Yueong asal Tiongkok yang berada di peringkat ketiga dengan 39+.

Lalu pada nomor lead putra, Raviandi finis di peringkat kedelapan dengan capaian poin 23+. Sementara Putra berada di peringkat kelima dengan 32+.

Atlet tuan rumah merebut medali emas dan perak di nomor ini, mereka masing-masing Suzuki Neo di peringkat pertama dengan capaian poin 40+, lalu Yoshida Satone dengan 38+. Sedangkan medali perunggu diamankan climber Korea Selatan, Lee Dohyun dengan poin 38.