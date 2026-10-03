Asian Games 2026: Panjat Tebing Lead Pulang Tanpa Medali

Atlet panjat tebing disiplin lead dan boulder Indonesia, Raviandi Ramadhan (kiri), berlatih di tempat pelatnas panjat tebing Indonesia, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/4/2026). ANTARA/Donny Aditra
JawaPos.com - Tim panjat tebing nomor lead putra dan putri belum mampu menyuguhkan medali bagi Kontingen Indonesia pada ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Nagoya, Sabtu.
Atlet putri Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariella Tsany, serta atlet putra Raviandi Ramadhan dan Putra Tri Ramadani, telah memberikan penampilan terbaik dan mampu menembus partai puncak pada perlombaan yang berlangsung di Kinjofuto, Nagoya.
Sukma menjadi climber pertama yang tampil pada nomor lead putri. Ia menuntaskan sebanyak 28+ poin dan berada di dasar klasemen di peringkat kedelapan. Sedangkan Alma, finis di posisi kelima dengan perolehan poin 35+.
Nomor ini dimenangkan oleh atlet Korea Selatan Seo Chaehyun yang mencatatkan Top, atau menuntaskan seluruh hambatan hingga puncak. Disusul atlet tuan rumah Mori Ai dengan poin 47+, lalu Zhang Yueong asal Tiongkok yang berada di peringkat ketiga dengan 39+.
Lalu pada nomor lead putra, Raviandi finis di peringkat kedelapan dengan capaian poin 23+. Sementara Putra berada di peringkat kelima dengan 32+.
Atlet tuan rumah merebut medali emas dan perak di nomor ini, mereka masing-masing Suzuki Neo di peringkat pertama dengan capaian poin 40+, lalu Yoshida Satone dengan 38+. Sedangkan medali perunggu diamankan climber Korea Selatan, Lee Dohyun dengan poin 38.
Tim panjat tebing Indonesia secara keseluruhan memboyong satu medali emas pada ajang Asian Games edisi ke-20. Medali semata wayang tersebut disumbang Desak Made Rita Kusuma Dewi, yang berlomba di nomor speed putri.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022