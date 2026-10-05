Indonesia Lampaui Target Emas Asian Games 2026, tapi Turun Posisi

JawaPos.com – Kontingen Indonesia menutup Asian Games Aichi-Nagoya 2026 dengan menempati peringkat ke-16 klasemen akhir. Tim Merah Putih mengoleksi 5 medali emas, 11 perak, dan 23 perunggu.

Lima emas tersebut sekaligus membuat Indonesia melampaui target yang ditetapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Sebelumnya, Indonesia ditargetkan membawa pulang empat medali emas.

Meski perolehan medali emas melampaui target, namun secara posisi Indonesia turun dibandingkan edisi sebelumnya. Pada Asian Games 2022 Hangzhou, kontingen Merah Putih menempati peringkat ke-13.

Bulu tangkis menjadi penyumbang emas terbanyak bagi Indonesia. Dua emas diraih melalui nomor beregu putra dan ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Tiga emas lainnya datang dari cabang berbeda. Masing-masing dipersembahkan Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi, Desak Made Rita Kusuma Dewi dari panjat tebing, dan Nurisa Dian Ashrifah dari panahan.

Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia Todotua Pasaribu mengapresiasi perjuangan seluruh kontingen.

“Asian Games adalah ajang pertarungan yang penuh dengan tantangan. Tapi dengan koordinasi yang baik, dengan konsolidasi yang baik, kami dengan NOC, dengan Kemenpora dan khususnya para cabang olahraga yang mengikuti kompetisi ini, kita berkoordinasi dengan baik,” ujar Todotua.

Seluruh rangkaian perjalanan kontingen selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi.