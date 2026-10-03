Asian Games 2026: Voli Putra Akhiri Perjalanan di Jepang dengan Huni Peringkat ke-12

Pelatih Timnas Voli Indonesia Reidel Toiran (tengah) memberikan arahan kepada anak asuhnya saat melawan tim voli Vietnam pada pertandingan semifinal SEA V Cup 2026 Leg 2 di Jakarta Indonesia Velodrome, Jakarta, Sabtu (25/7/2026). ANTARA FOTO/Fauzan/nym/am.
JawaPos.com - Tim voli putra Indonesia menutup perjalanan di Asian Games 2026 dengan menghuni peringkat ke-12 setelah dikalahkan Kazakhstan 1-3 (25-23, 23-25, 18-25, 20-25) dalam pertandingan perebutan peringkat 9-12 di Park Arena, Komaki, Jepang, Sabtu.
Dalam pertandingan tersebut, Indonesia mengawali laga dengan baik. Tim Merah Putih berhasil merebut set pertama dengan skor tipis 25-23.
Namun, Kazakhstan mampu menyamakan kedudukan setelah memenangi set kedua dengan skor yang sama, 25-23. Hasil tersebut membuat kedua tim berbagi kemenangan set dengan kedudukan 1-1.
Memasuki set ketiga, Kazakhstan tampil lebih dominan dan menang 25-18. Keunggulan itu berlanjut pada set keempat setelah Kazakhstan kembali mengatasi perlawanan Indonesia dengan skor 25-20. Kazakhstan pun menutup pertandingan dengan kemenangan 3-1.
Kedua tim memperoleh poin dari kesalahan lawan dalam jumlah relatif berimbang, yakni 31 poin untuk Kazakhstan dan 32 poin untuk Indonesia. Namun, Kazakhstan unggul dalam perolehan total poin dengan 98 poin, sedangkan Indonesia mengumpulkan 86 poin.
Pada aspek efektif dalam serangan. Kazakhstan membukukan 53 spike sukses dari 96 percobaan dengan efektivitas 56 persen. Sementara itu, Indonesia mencatat 47 spike sukses dari 95 percobaan atau efektivitas 50 persen.
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Keunggulan Kazakhstan turut terlihat dalam servis. Tim tersebut menghasilkan empat poin langsung dari servis, sedangkan Indonesia hanya mencatat satu poin.
Meski kalah, Indonesia unggul dalam beberapa aspek permainan. Tim Merah Putih mencatat 76 reception, lebih banyak dibandingkan Kazakhstan yang membukukan 70 reception.
Tim asuhan pelatih Reidel Toiran itu juga lebih efektif dalam melakukan blok, dengan menghasilkan 10 poin dari 42 percobaan atau efektivitas 24 persen. Kazakhstan mencatat enam poin blok dari 47 percobaan, dengan efektivitas 13 persen.
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