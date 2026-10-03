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Sabtu, 3 Oktober 2026 | 19.41 WIB

Asian Games 2026: Mutoharoh Terhenti di 16 Besar Gulat Putri 57kg

Ilustrasi - cabang olahraga gulat. Pegulat Indonesia Mutoharoh terhenti pada babak 16 besar nomor gaya bebas putri 57kg Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Nagoya City Inae Sports Center, Sabtu. (KOI/Mohammad Rifqi Priadiansyah) - Image

Ilustrasi - cabang olahraga gulat. Pegulat Indonesia Mutoharoh terhenti pada babak 16 besar nomor gaya bebas putri 57kg Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Nagoya City Inae Sports Center, Sabtu. (KOI/Mohammad Rifqi Priadiansyah)

JawaPos.com - Pegulat Indonesia Mutoharoh terhenti pada babak 16 besar nomor gaya bebas putri 57kg Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Nagoya City Inae Sports Center, Sabtu.

Mutoharoh harus mengakui keunggulan wakil Uzbekistan Laylokhon Sobirova dengan skor 0-10 melalui kemenangan technical superiority.

Hasil tersebut sekaligus mengakhiri langkah Mutoharoh pada nomor 57kg setelah Sobirova kemudian tersingkir pada perempat final.

Pada babak delapan besar, Sobirova dikalahkan wakil Kazakhstan Nilufar Raimova. Raimova kemudian gagal menembus final setelah kalah dari pegulat Tiongkok Hong Kexin pada semifinal.

Hong melaju ke laga perebutan medali emas menghadapi wakil Korea Utara Son Il Sim. Sementara Raimova masuk pertandingan perebutan medali perunggu.

Pada bagan bawah, juara Olimpiade Paris 2024 asal Jepang Akari Fujinami juga gagal mencapai final setelah langkahnya dihentikan Son Il Sim pada semifinal.

Fujinami selanjutnya dijadwalkan tampil pada laga perebutan medali perunggu.

Editor: Banu Adikara
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