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Sabtu, 3 Oktober 2026 | 19.47 WIB

Asian Games 2026: Bintang/Sofyan Segel Medali Perak Voli Pantai

Ilustrasi voli pantai. Duet voli pantai putra Indonesia Bintang Akbar/Sofyan Rachman Efendi ditaklukkan pasangan Qatar Cherif Samba/Ahmed Janko pada babak final voli pantai putra Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Hekinan Ryokuchi Beach Court, Hekinan, Sabtu, Bintang/Sofyan kalah lewat drama tiga set, 1-2 (21-19, 16-21, dan 8-15). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aa. - Image

Ilustrasi voli pantai. Duet voli pantai putra Indonesia Bintang Akbar/Sofyan Rachman Efendi ditaklukkan pasangan Qatar Cherif Samba/Ahmed Janko pada babak final voli pantai putra Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Hekinan Ryokuchi Beach Court, Hekinan, Sabtu, Bintang/Sofyan kalah lewat drama tiga set, 1-2 (21-19, 16-21, dan 8-15). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aa.

JawaPos.com - Pasangan ganda voli pantai putra Indonesia Bintang Akbar/Sofyan Rachman Efendi menyegel medali perak cabang voli pantai putra Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Dalam babak final yang berlangsung di Hekinan Ryokuchi Beach Court, Hekinan, Sabtu, Bintang/Sofyan berjuang keras menghadapi pasangan Qatar Cherif Samba/Ahmed Janko namun berakhir lewat drama tiga set, 1-2 (21-19, 16-21, dan 8-15).

Memulai set pertama, Bintang/Sofyan langsung tampil agresif dan mendikte permainan.

Poin demi poin terus diperoleh Bintang/Sofyan untuk menjaga keunggulan hingga menutup set pertama 21-19.

Di set kedua, Bintang/Sofyan memulai awal yang cukup sulit setelah membiarkan Samba/Janko mengambil kendali permainan.

Dalam posisi tertinggal, Bintang/Sofyan berusaha mengejar. Namun permainan yang solid ditunjukkan oleh Samba/Janko hingga mengunci kemenangan 21-16.

Pada set penentuan, Bintang/Sofyan masih kesulitan untuk mengambil kendali permainan.

Samba/Janko yang mampu bermain lebih tenang bisa mendulang poin demi poin untuk unggul. Samba/Janko akhirnya mengunci kemenangan 15-8.

Dengan medali perak ini menjadi medali perak perdana yang diraih oleh Bintang/Sofyan yang menjadi unggulan ketiga dalam turnamen tersebut.

Editor: Banu Adikara
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