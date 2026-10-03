Asian Games 2026: Bintang/Sofyan Segel Medali Perak Voli Pantai

JawaPos.com - Pasangan ganda voli pantai putra Indonesia Bintang Akbar/Sofyan Rachman Efendi menyegel medali perak cabang voli pantai putra Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Dalam babak final yang berlangsung di Hekinan Ryokuchi Beach Court, Hekinan, Sabtu, Bintang/Sofyan berjuang keras menghadapi pasangan Qatar Cherif Samba/Ahmed Janko namun berakhir lewat drama tiga set, 1-2 (21-19, 16-21, dan 8-15).

Memulai set pertama, Bintang/Sofyan langsung tampil agresif dan mendikte permainan.

Poin demi poin terus diperoleh Bintang/Sofyan untuk menjaga keunggulan hingga menutup set pertama 21-19.

Di set kedua, Bintang/Sofyan memulai awal yang cukup sulit setelah membiarkan Samba/Janko mengambil kendali permainan.

Dalam posisi tertinggal, Bintang/Sofyan berusaha mengejar. Namun permainan yang solid ditunjukkan oleh Samba/Janko hingga mengunci kemenangan 21-16.

Pada set penentuan, Bintang/Sofyan masih kesulitan untuk mengambil kendali permainan.

Samba/Janko yang mampu bermain lebih tenang bisa mendulang poin demi poin untuk unggul. Samba/Janko akhirnya mengunci kemenangan 15-8.