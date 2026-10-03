Prediksi Skor Korea Selatan vs Jepang di Final Asian Games 2026: Samurai Biru Bisa Raih Emas

Timnas Jepang diprediksi menang lawan Korea Selatan di final Asian Games 2026. (Dok. IG/japan football association)
JawaPos.com - Tim nasional Jepang akan saling beradu kekuatan dengan timnas Korea Selatan di laga final untuk memperebutkan medali emas cabang sepak bola putra Asian Games 2026. Laga tersebut dimainkan di Toyota Stadium, Sabtu (3/10) pukul 17.30 WIB.
Pelatih timnas Jepang U-23, Go Oiwa sangat mengandalkan para pemain mudanya. Di laga final, ia menekankan bahwa mereka akan menunjukkan kerja kerasnya.
"Kami memasuki final dengan pemain muda dan memiliki pengalaman yang mengecewakan. Kami selalu berjuang di turnamen ini dengan semangat seorang penantang. Di final ini, kami ingin membawa semangat itu bersama kami dan menyelesaikannya hingga akhir," kata Go Oiwa yang dikutip dari Gekisaka, Jumat (2/10).
Meski Korea Selatan U-23 berisikan skuad yang beberapa pemainnya di klub Eropa, Go Oiwa sangat percaya dengan kualitas para pemainnya. Ia berharap bisa mengakhiri laga dengan kemenangan dan meraih medali emas setelah terakhir kali pada Asian Games 2010.
"Kami akan menantang tim seperti itu dengan energi muda kami. Kami ingin mempersiapkan diri untuk menang dan menghadapi tantangan. Ke-23 pemain akan terus melakukan apa yang telah kami lakukan di final. Yang terpenting adalah menyelesaikannya. Jika kami bisa menang dan merayakannya, itu akan jauh lebih baik," pungkas Go Oiwa.
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Prediksi skor Jepang vs Korea Selatan
Bermain di depan publik sendiri membuat Jepang bisa memenangkan pertandingan. Tim Samurai Biru diprediksi menang dengan skor 2-1 dari Korea Selatan yang telah menjadi juara bertahan dalam tiga edisi Asian Games sejak 2014.
Jepang U-23 dan Korea Selatan U-23 sudah bertemu dalam enam pertandingan sejak pertama kali pada 1992. Melansir Transfermarkt, juga saling mengalahkan dengan sama-sama meraih tiga kemenangan.
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