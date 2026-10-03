Asian Games 2026: Putrawitama Terhenti di Babak 16 Besar Taekwondo

JawaPos.com - Atlet taekwondo Indonesia Kavka Zhafif Putrawitama terhenti pada babak 16 besar nomor kyorugi kelas -68 kilogram putra Asian Games 2026 setelah kalah dari wakil Uzbekistan, Najmiddin Kosimkhojiev, di Toyohashi Gymnasium, Aichi, Jepang, Sabtu.

Putrawitama harus mengakui keunggulan Kosimkhojiev dengan skor 0-2. Atlet Uzbekistan itu memenangi dua ronde dengan skor masing-masing 17-1 dan 16-1, sehingga memastikan langkahnya ke babak berikutnya.

Putrawitama berusaha memberikan perlawanan sejak ronde pertama. Namun, Kosimkhojiev mampu mengumpulkan poin lebih banyak dan menjaga keunggulannya hingga ronde berakhir. Atlet berusia 17 tahun itu hanya mencatatkan satu poin pada ronde pembuka, sedangkan lawannya mengumpulkan 17 poin.

Memasuki ronde kedua, Putrawitama kembali berupaya mengejar ketertinggalan. Namun, Kosimkhojiev masih mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan menutup ronde tersebut dengan skor 16-1.

Hasil itu membuat Putrawitama mengakhiri kiprahnya di nomor -68 kilogram putra pada babak 16 besar. Sementara itu, kemenangan tersebut membawa Kosimkhojiev melaju ke babak perempat final.

Dengan hasil tersebut, tim takewondo Indonesia harus menutup peluang untuk merebut medali dari nomor -68 kilogram putra. Hingga saat ini, cabang taekwondo juga belum menyumbang medali bagi Kontingen Indonesia.