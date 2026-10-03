Asian Games 2026: Beatrice/Novela Raih Medali Perunggu Ganda Putri Padel

JawaPos.com - Pasangan padel putri Indonesia Beatrice Gumulya/Novela Putria meraih medali perunggu Asian Games 2026 setelah menang telak atas wakil Filipina Danna Abad/Joshea Malazarte dengan skor 6-0, 6-0 di Nagoya City Higashi Sport Center, Jepang, Sabtu.

"Rasanya sangat senang, karena kita sudah main lepas, main bagus, dominan, yang paling penting bisa menghasilkan yang terbaik buat Indonesia, jadi pasti bangga banget," ujar Novela seusai pertandingan.

Beatrice/Novela tampil dominan sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 40 menit tersebut. Pasangan Indonesia mampu menguasai permainan dan membatasi pasangan Filipina hanya meraih 18 poin, sementara Beatrice/Novela mengumpulkan 54 poin.

Pada set pertama yang berlangsung selama 19 menit, Beatrice/Novela langsung mengambil kendali permainan dengan merebut gim pertama dan kedua dengan cepat.

Gim ketiga menjadi persaingan paling ketat pada set tersebut. Kedua pasangan harus melewati dua kali deuce sebelum Beatrice/Novela akhirnya mengamankan gim tersebut.Setelah itu, pasangan Indonesia merebut tiga gim berikutnya secara beruntun untuk menutup set pertama dengan skor 6-0.

Dari statistik set pertama, Beatrice/Novela memenangi 80 persen poin servis pada set pertama, berbanding 30 persen milik pasangan Filipina. Dalam permainan menerima servis, pasangan Indonesia juga unggul jauh dengan memenangi 65 persen poin dibandingkan 14 persen milik lawan.

Memasuki set kedua, dominasi Beatrice/Novela berlanjut. Pasangan Indonesia merebut enam gim secara langsung untuk memastikan kemenangan 6-0 sekaligus membawa pulang medali perunggu.

Set kedua berlangsung selama 21 menit. Beatrice/Novela kembali unggul dalam statistik servis dengan memenangi 62 persen poin servis, sementara pasangan Filipina hanya 15 persen.Pasangan Indonesia juga mencatat efektivitas tinggi pada servis pertama. Dari 15 servis pertama yang masuk, Beatrice/Novela memenangi 10 poin atau 67 persen. Pada servis kedua, mereka bahkan memenangi seluruh tiga poin yang dimainkan.