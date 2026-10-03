PB IPSI Jajaki Pembentukan Federasi Pencak Silat di Hong Kong

JawaPos.com - Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) menjajaki pembentukan federasi pencak silat di Hong Kong. Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas basis pengembangan pencak silat sekaligus membangun organisasi yang melibatkan masyarakat setempat.

Wakil Ketua Umum PB IPSI Muchamad Nabil Haroen mengatakan keberadaan federasi lokal penting agar pencak silat di Hong Kong tidak hanya berkembang di kalangan masyarakat Indonesia.

“Kita ingin bukan hanya orang Indonesia yang berlatih pencak silat di luar negeri. Kita ingin semakin banyak warga lokal yang belajar, menjadi pelatih dan atlet, serta ikut mengembangkan organisasi pencak silat,” kata Nabil dalam keterangan PB IPSI.

Rencana tersebut dibahas Nabil bersama Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong Andi Ardiansyah dalam pertemuan di Kantor KJRI Hong Kong, Jumat (2/10).

Menurut Nabil, yang juga menjabat Ketua Umum PP Pagar Nusa, pembentukan federasi lokal dibutuhkan untuk membangun ekosistem pencak silat secara berkelanjutan. Ekosistem tersebut mencakup organisasi, pelatih, hingga pembinaan atlet.

PB IPSI menilai pengembangan pencak silat di luar negeri perlu bergerak dari aktivitas komunitas menuju organisasi yang lebih terstruktur dengan melibatkan masyarakat setempat.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi PB IPSI memperluas jangkauan pencak silat di tingkat internasional melalui visi “Pencak Silat Road to Olympics”.

KJRI Hong Kong siap membantu proses tersebut. Andi Ardiansyah menyatakan pihaknya akan memfasilitasi dan mengawal langkah PB IPSI dalam pembentukan federasi pencak silat di Hong Kong.

“KJRI Hong Kong berkomitmen penuh untuk memfasilitasi dan mengawal langkah-langkah PB IPSI dalam pembentukan federasi pencak silat Hong Kong,” ujar Andi.