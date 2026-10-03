Bawa Batik Solo ke Hongkong, Gus Nabil Jajaki Federasi Pencak Silat

JawaPos.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa sekaligus Wakil Ketua Umum PB IPSI Muchamad Nabil Haroen atau Gus Nabil menyerahkan batik kepada Konsul Jenderal RI di Hongkong Andi Ardiansyah.

Selembar batik khas Solo itu menjadi bagian dari pertemuan di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hongkong, Jumat (2/10), bertepatan dengan Hari Batik Nasional.

Bukan tanpa alasan batik dipilih. Pertemuan itu juga berbicara tentang kekayaan budaya Indonesia lainnya, pencak silat.

Bedanya, pembicaraan tidak berhenti pada bagaimana pencak silat diperkenalkan.

Ada langkah lebih jauh yang mulai dijajaki. Yakni, inisiasi pembentukan Federasi Pencak Silat Hongkong dan pembinaan warga lokal.

”Pada Hari Batik Nasional, kita menyerahkan batik di Hong Kong sekaligus berbicara tentang masa depan pencak silat dunia. Batik dan pencak silat adalah kekayaan bangsa. Keduanya memiliki bahasa universal yang bisa menjadi jembatan Indonesia dengan masyarakat dunia,” ujar Gus Nabil.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Nabil didampingi Ketua PP Pagar Nusa sekaligus Komandan Komando Pasukan Inti Pagar Nusa (Dankopasnas) Malik dan Ketua PCI Pagar Nusa Hongkong Syifa Wantiningsih.

Gus Nabil melihat pencak silat memiliki fungsi ganda. Selain menjaga tradisi bela diri, latihan menjadi ruang bertemu, membangun kedisiplinan, dan mengisi hari libur para PMI dengan kegiatan positif.