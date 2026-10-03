Bawa Batik Solo ke Hongkong, Gus Nabil Jajaki Federasi Pencak Silat

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa sekaligus Wakil Ketua Umum PB IPSI Muchamad Nabil Haroen atau Gus Nabil. (Istimewa)
JawaPos.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa sekaligus Wakil Ketua Umum PB IPSI Muchamad Nabil Haroen atau Gus Nabil menyerahkan batik kepada Konsul Jenderal RI di Hongkong Andi Ardiansyah.
Selembar batik khas Solo itu menjadi bagian dari pertemuan di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hongkong, Jumat (2/10), bertepatan dengan Hari Batik Nasional.
Bukan tanpa alasan batik dipilih. Pertemuan itu juga berbicara tentang kekayaan budaya Indonesia lainnya, pencak silat.
Baca Juga:Jadi yang Pertama dari Universitas Indonesia, Bevan Pramudito Taklukkan Olahraga Paling Ekestrem
Bedanya, pembicaraan tidak berhenti pada bagaimana pencak silat diperkenalkan.
Ada langkah lebih jauh yang mulai dijajaki. Yakni, inisiasi pembentukan Federasi Pencak Silat Hongkong dan pembinaan warga lokal.
”Pada Hari Batik Nasional, kita menyerahkan batik di Hong Kong sekaligus berbicara tentang masa depan pencak silat dunia. Batik dan pencak silat adalah kekayaan bangsa. Keduanya memiliki bahasa universal yang bisa menjadi jembatan Indonesia dengan masyarakat dunia,” ujar Gus Nabil.
Baca Juga:Hanief Iksa Kucurkan Ratusan Juta dari Kantong Pribadi, Hidupkan Sekolah Rusak hingga Buka Beasiswa
Dalam pertemuan tersebut, Gus Nabil didampingi Ketua PP Pagar Nusa sekaligus Komandan Komando Pasukan Inti Pagar Nusa (Dankopasnas) Malik dan Ketua PCI Pagar Nusa Hongkong Syifa Wantiningsih.
Gus Nabil melihat pencak silat memiliki fungsi ganda. Selain menjaga tradisi bela diri, latihan menjadi ruang bertemu, membangun kedisiplinan, dan mengisi hari libur para PMI dengan kegiatan positif.
”Kehadiran Pagar Nusa dan IPSI di Hongkong bukan sekadar wadah pembinaan karakter bagi sahabat-sahabat Pekerja Migran Indonesia di hari libur mereka, melainkan instrumen aktif soft-power diplomacy Indonesia di panggung internasional,” kata Gus Nabil.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022