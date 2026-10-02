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Latu Ratri Mubyarsah
Jumat, 2 Oktober 2026 | 21.34 WIB

Bridgestone Pemasok Ban Tunggal untuk Kejuaraan Dunia ABB FIA Formula E

Dari kiri, Emilio Tiberio (WEST CTO, Bridgestone), Jeff Dodds (CEO, Formula E), Yasuhiro Morita (Global CEO and Representative Executive Officer, Bridgestone), Marek Nawarecki (Senior Circuit Sport Director, FIA), Hiroshi Imai (Executive Officer, CPO and Head of Global Motorsports, Bridgestone) - Image

Dari kiri, Emilio Tiberio (WEST CTO, Bridgestone), Jeff Dodds (CEO, Formula E), Yasuhiro Morita (Global CEO and Representative Executive Officer, Bridgestone), Marek Nawarecki (Senior Circuit Sport Director, FIA), Hiroshi Imai (Executive Officer, CPO and Head of Global Motorsports, Bridgestone)

JawaPos.com - Bridgestone Corporation (Bridgestone) memulai perjalanan baru sebagai pemasok ban tunggal untuk Kejuaraan Dunia ABB FIA Formula E, ajang balap mobil Listrik terkemuka di dunia musim 2026/27.

Musim Formula E mendatang menandai diperkenalkannya mobil balap GEN4 baru, yang menetapkan tolok ukur baru dalam kecepatan, keberlanjutan, dan inovasi di dunia motorsport.

Dengan menyediakan ban inovatif POTENZA yang memaksimalkan performa GEN4, Bridgestone akan mendukung balapan yang dinamis dan menarik.

”Kembalinya kami ke Kejuaraan Dunia FIA merupakan langkah baru yang menarik dan mencerminkan sejarah Bridgestone yang sarat semangat dan inovasi,” ujar Global CEO dan Representative Executive Officer Bridgestone Corporation Yasuhiro Morita. 

Berlandaskan misi perusahaan Serving Society with Superior Quality, lanjut dia, pihaknya terus melampaui batas melalui upaya tanpa henti untuk mencapai performa terbaik serta tanggung jawab terhadap masa depan yang lebih baik lewat aktivitas motorsport.

”Di panggung tertinggi Formula E, kami akan terus mengembangkan keseimbangan antara performa dan keberlanjutan sekaligus membuka jalan menuju masa depan mobilitas yang baru. Bersama penyelenggara, tim, pembalap, mitra, dan penggemar, kami menantikan terciptanya masa depan yang baru,” kata Yasuhiro Morita.  

Aktivitas Motorsport Bridgestone dan Keikutsertaan dalam Formula E

Bagi Bridgestone, motorsport merupakan sumber semangat sekaligus tantangan untuk melampaui batas.

Berlandaskan prinsip mendasar bahwa ban menopang kehidupan, para karyawan Bridgestone di seluruh dunia telah bekerja sebagai satu tim untuk menghadapi tantangan motorsport selama lebih dari 60 tahun.

Melalui berbagai tantangan tersebut, Bridgestone telah membangun kebanggaan, semangat, kekuatan teknologi dan operasional, talenta unggul, serta kekuatan merek yang semuanya ditempa di arena balap yang ekstrem.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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