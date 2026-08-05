Citroen Pamer Tiga Model Andalan hingga Simulator Formula E di GIIAS 2026

Booth Citroen di GIIAS 2026. (Dok. Citroen)
JawaPos.com - Citroen Indonesia yang berada di bawah Stellantis Brand House tak ingin ketinggalan di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
Brand tersebut memanfaatkan keberadaannya di Hall 3A ICE BSD City untuk memperkuat pengalaman kepemilikan kendaraan, melalui program penjualan, aktivitas interaktif, serta penguatan layanan purna jual.
Inisiatif tersebut menjadi bagian dari implementasi filosofi Citroen Advanced Comfort, yang tidak hanya diwujudkan melalui teknologi dan karakter berkendara.
Tetapi juga melalui pengalaman pelanggan sejak proses pembelian hingga layanan setelah kendaraan dimiliki.
Di GIIAS 2026, Citroen menampilkan tiga model andalannya, yakni Citroen C3 Aircross SUV, Citroen C3 Sport Edition, dan Citroen ë-C3 All Electric, yang didukung berbagai program kepemilikan dan layanan purna jual.
“Seluruh inisiatif tersebut merupakan bagian dari upaya kami menghadirkan peace of mind bagi pelanggan, yang tidak hanya diwujudkan melalui produk dan pengalaman di GIIAS, tetapi juga melalui dukungan layanan purna jual yang dirancang untuk mendampingi pelanggan di setiap perjalanan," ujar Sales & Marketing Division Head Citroen Indonesia Ferdian Hendra.
“Kami berharap semakin banyak masyarakat Indonesia dapat mengenal, merasakan, dan menjadi bagian dari pengalaman berkendara khas Citroen yang nyaman, inovatif, dan menyenangkan,“ lanjutnya.
Selama GIIAS 2026, Citroen menawarkan sejumlah program pembelian. Citroen C3 Sport Edition dipasarkan mulai Rp 199,9 juta (OTR Jakarta), dengan program Gratis bensin serta Sport Package senilai Rp 7 juta yang mencakup ambient light, seat cover, seatbelt pad, dan decal Sport Edition.
Kemudian, Citroen C3 Aircross SUV yang dibanderol mulai Rp 292,9 juta (OTR Jakarta), konsumen juga memperoleh program Gratis Bensin.
SUV tujuh penumpang ini mengusung mesin 1.2 L Turbo dengan transmisi otomatis enam percepatan, tenaga 110 PS, torsi 205 Nm, serta dilengkapi Comfort Suspension, Wireless Connectivity, ground clearance 200 mm, dan konfigurasi Flexi-Pro 7 Seater.
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