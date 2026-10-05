Aiva ME7 Resmi Meluncur, SUV Coupe Baru Garapan Seres dan CATL

Aiva ME7 resmi meluncur di Paris Fashion Week. (CNC)
JawaPos.com - Aiva resmi memperkenalkan model produksi pertamanya, Aiva ME7, dalam ajang Paris Fashion Week pada 28 September 2026.
Kehadiran SUV coupe ini menjadi langkah penting bagi Aiva setelah sebelumnya diperkenalkan sebagai konsep.
Aiva merupakan merek yang dikembangkan melalui kolaborasi Seres, produsen mobil yang juga dikenal melalui merek Aito, dan CATL, salah satu perusahaan baterai kendaraan listrik terbesar di dunia.
Merek tersebut diproduksi oleh Saidou Technology, yang sebelumnya dikenal sebagai Landian Technology.
Dalam struktur kepemilikannya, Seres memiliki sekitar 32,96 persen saham, sementara perusahaan milik negara Chongqing Shapingba atau Shaci Zhiyuan menjadi pemegang saham terbesar. CATL juga tercatat memiliki sekitar 9,89 persen saham.
Meski didukung Seres, Aiva tetap menjalankan strategi merek, pengembangan produk, dan jaringan penjualan secara independen. Untuk proses produksi, Aiva memanfaatkan fasilitas manufaktur Seres yang dikenal sebagai Phoenix Factory.
Aiva ME7 hadir sebagai SUV crossover coupe berukuran menengah. Mobil ini memiliki panjang 4.850 mm dengan jarak sumbu roda 2.900 mm.
Dari sisi desain, Aiva mengusung pendekatan yang terinspirasi dari alam. Bagian depan menjadi salah satu area yang paling menonjol berkat lampu piksel yang disebut Smart Light Eyes.
Sistem pencahayaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai lampu kendaraan, tetapi juga dirancang untuk mendukung interaksi melalui gerakan serta menampilkan berbagai ekspresi pencahayaan secara dinamis.
Fascia depan menggunakan desain yang disebut menyerupai kapal selam. Sementara itu, bentuk bumper yang terinspirasi sirip hiu diklaim membantu meningkatkan karakter aerodinamika sekaligus memperkuat identitas visual Aiva ME7.
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