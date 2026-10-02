Asian Games 2026: Sepak Takraw Putri Kembali Sumbang Perunggu Bagi Indonesia

Tim kuadran putri (kostum merah) saat berjuang menghadapi tim Thailand (kostum putih) pada babak semifinal sepak takraw Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Jumat. Pertandingan berakhir dengan kekalahan tim Indonesia dan harus puas dengan perolehan medali perunggu. ANTARA/Roy Rosa Bachtiar
JawaPos.com - Tim sepak takraw putri kembali menyumbang medali perunggu bagi kontingen Indonesia melalui nomor kuadran pada Asian Games 2026 setelah ditundukkan Thailand 9-15, 4-15 pada babak semifinal di Mizuho Park Stadium, Jumat.
"Kami sudah bermain semaksimal mungkin, kami sudah mengupayakan anak-anak juga rileks, tidak seperti pertandingan kemarin (fase grup). Mungkin buat saat ini kami masih dapat bronze, semoga ke depan bisa lebih baik lagi dapat gold di event lainnya," ungkap Manajer Tim Sepak Takraw Putri Indonesia Ramli Komang setelah pertandingan.
Thailand yang sebelumnya diprediksi dapat diatasi dengan lebih mudah, ternyata mampu memberikan tekanan sejak awal pertandingan yang tidak bisa dihalau tim putri Indonesia.
Pada awal set pertama, kuadran putri Indonesia bahkan sempat tertinggal 0-5 sebelum mampu mencetak poin pertama.
Hingga set kedua, tim yang dikapteni Kusnelia tersebut belum juga mampu keluar dari tekanan dan terus tertinggal hingga laga usai.
Setelah Asian Games 2026, tim sepak takraw putri akan kembali menjalani persiapan untuk kompetisi multicabang lainnya yakni SEA Games tahun depan.
"Yang utama kami akan ikut SEA Games di Malaysia tahun depan, serta beberapa event internasional yang juga direncanakan akan kami ikuti," ungkap Ramli.
Dengan perolehan tim kuadran putri hari ini, total cabang olahraga sepak takraw sudah menyumbangkan tiga medali perunggu. Dua perunggu sebelumnya disumbangkan dari nomor tim regu putra dan m regu putri.
Namun sepak takraw juga berpeluang menambah perolehan medali lewat nomor kuadran putra, yang juga akan bertanding pada Jumat sore di babak semifinal, melawan Myanmar.
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Jawa Pos
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