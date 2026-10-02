Kata John Herdman usai Timnas Indonesia Lolos Dramatis ke Final FIFA ASEAN Cup 2026

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, sangat senang bisa membawa timnya lolos ke partai final FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menyebut suporter berperan besar dalam kemenangan dramatis skuad Garuda atas Bangladesh di laga pamungkas Grup A.

Timnas Indonesia menang dengan skor mencolok 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (1/10) malam WIB. Kemenangan tersebut sekaligus membawa skuad Garuda lolos dramatis ke partai final.

Mitchell Baker menjadi bintang dalam laga tersebut karena berhasil mencetak lima gol untuk Timnas Indonesia. Sementara empat gol lainnya masing-masing dicetak oleh Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Vickery, dan Kevin Diks.

Usai laga, Herdman sangat antusias atas keberhasilan Timnas Indonesia mengunci juara Grup A sekaligus lolos ke partai final. Juru taktik asal Inggris tersebut menyampaikan apresiasi setinggi langit kepada para suporter karena energi yang diberikan sangat berdampak ke anak asuhnya.

“Pertama-tama, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para suporter yang datang malam ini. Dukungan mereka luar biasa, terutama dalam 20 menit terakhir ketika para pemain benar-benar berjuang keras,” kata Herdman usai laga, dikutip Kamis (1/10/2026).

“Mereka mendorong kami hingga melewati batas dan bisa merayakan bersama mereka di akhir pertandingan. Ini final pertama saya, final pertama Mitch, dan final pertama bagi banyak pemain kami. Jadi, ada banyak hal yang harus dirayakan,” sambungnya.

Kendati demikian, Herdman tidak ingin berpuas diri begitu saja. Menurutnya, ini baru langkah awal Timnas Indonesia untuk mewujudkan target juara FIFA ASEAN Cup 2026.

“Namun, ini baru satu langkah. Kami telah mengambil satu langkah lagi dan masih ada langkah yang lebih besar dalam dua atau tiga hari ke depan,” terangnya.

Herdman mengingatkan anak asuhnya untuk tidak larut terlalu lama dalam kemenangan besar atas Bangladesh. Ia ingin Kevin Diks dan kawan-kawan mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi partai final sekaligus mewujudkan target juara.

“Seperti yang saya katakan kepada para pemain, mereka bisa memulihkan diri, menikmati momen malam ini, kemudian kami mulai lagi dari awal. Kami memiliki kesempatan untuk mengejar trofi pertama, menciptakan sejarah, dan terus membuat negara ini bangga,” pungkas Herdman.

Meski sama-sama mengemas tujuh poin, Timnas Indonesia berhak lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026 karena unggul produktivitas gol atas Malaysia. Skuad Garuda mencetak total 11 gol, sedangkan Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- hanya sembilan gol.

Kemenangan besar Timnas Indonesia atas Bangladesh ini menjadi pil pahit bagi Malaysia. Pasalnya, tim asuhan Tan Cheng Hoe tersebut sudah meraih kemenangan besar 6-0 atas Singapura di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung. Namun pada akhirnya mereka harus puas lolos sebagai runner-up Grup A dan memperebutkan tempat ketiga.