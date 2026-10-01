Asian Games 2026: Melenggang ke Semifinal, Tim Kuadran Sepak Takraw Putri Ingin Lebih Tenang

JawaPos.com - Tim sepak takraw putri Indonesia berharap bisa tampil lebih tenang pada menjelang pertandingan babak semifinal nomor kuadran Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan Kapten Tim Kuadran Putri Dini Mita Sari selepas pertandingan penutup fase grup di Mizuho Park Gymnasium, Nagoya, Kamis.

"Kami ingin bermain lebih tenang, terus cepat panas juga. Untuk saat ini dari segi kualitas dan skill kami sudah bagus semua," kata Dini.

Tim kuadran putri Indonesia berada dalam Grup B bersama dengan Jepang, Malaysia dan Laos.

Sebelumnya, kuadran putri Indonesia telah mengantongi dua kemenangan di Grup B dengan mengalahkan Laos dan Jepang sebagai tim tuan rumah. Lalu pada laga ketiga hari ini, Indonesia kembali mengamankan kemenangan atas Malaysia.

Tim sepak takraw putri Indonesia juga mencatatkan poin penuh dan menjadi juara grup. Pada babak semifinal, kuadran putri Indonesia masih menanti calon lawan dari Grup A.

Menyikapi peta persaingan pada nomor kuadran putri, Dini menilai semua negara berpeluang menjadi juara.

Peluang itu dilatarbelakangi kualitas permainan sepak takraw yang sudah hampir merata, termasuk bagi negara-negara di luar Asia Tenggara yang menjadi basis cabang olahraga tersebut.

"Tidak ada yang spesifik untuk kami antisipasi ya, menurut kami sama. Kekuatannya merata. Kalau di kuadran memang tidak ada yang bisa diprediksi ya. Kami bermain bagus. Mereka juga bagus. Mana yang lebih siap, mana yang lebih tenang itu yang akan menang. Insha Allah kami bisa," pungkas Dini.

Pada nomor sepak takraw kuadran, Kontingen Indonesia menurunkan dua tim, masing-masing bermain pada nomor putri dan putra.