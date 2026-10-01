Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 1 Oktober 2026 | 22.40 WIB

Asian Games 2026: Tim Jumping Berkuda Indonesia Tempati Peringkat Ketujuh

Ilustrasi: Tim mempersiapkan kuda yang akan bertanding dalam cabor berkuda equestrian nomor Dressage Walk Trot. (Istimewa) - Image

Ilustrasi: Tim mempersiapkan kuda yang akan bertanding dalam cabor berkuda equestrian nomor Dressage Walk Trot. (Istimewa)

JawaPos.com - Tim berkuda Indonesia menempati peringkat ketujuh pada nomor jumping team Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang, yang berlangsung di Equestrian Park, Kamis.

Indonesia, yang pada nomor itu diperkuat Dirga Wira Ramadan Sahputra, Rahman Setiawan, Marco Hence Wowiling, dan Arserl Rizki Brayudha, menempati peringkat ketujuh dengan 69 poin penalti.

Tim Arab Saudi mendapatkan emas setelah para atlet yang mereka turunkan mencatatkan nol poin penalti (clear round). Nol penalti berarti penunggang bersama kudanya mampu melewati seluruh rintangan tanpa melakukan kesalahan.

Di bawah Arab Saudi, Uni Emirat Arab mendapatkan medali perak dengan empat poin penalti, sementara koleksi poin yang sama didapatkan Jepang yang meraih medali perunggu.

Hasil itu membuat cabang olahraga berkuda belum mampu mempersembahkan medali untuk kontingen Indonesia dalam Asian Games 2026.

Indonesia menempati peringkat ke-13 klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026 dengan koleksi lima emas, tujuh perak, dan 21 perunggu.

Pada Kamis, kontingen Merah Putih menambah satu medali emas melalui panahan nomor compound women's individual atas nama Nurisa Dian Ashrifah.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Asian Games 2026: Gagal Sabet Emas, Timnas Esports Indonesia Akui Kalah dari Diri Sendiri - Image
Sports

Asian Games 2026: Gagal Sabet Emas, Timnas Esports Indonesia Akui Kalah dari Diri Sendiri

Kamis, 1 Oktober 2026 | 22.54 WIB

Asian Games 2026: Melenggang ke Semifinal, Tim Kuadran Sepak Takraw Putri Ingin Lebih Tenang - Image
Sports

Asian Games 2026: Melenggang ke Semifinal, Tim Kuadran Sepak Takraw Putri Ingin Lebih Tenang

Kamis, 1 Oktober 2026 | 22.40 WIB

Asian Games 2026: Bintang/Sofyan Berpeluang Bikin Sejarah, Bisa Raih Emas Perdana Voli Pantai - Image
Sports

Asian Games 2026: Bintang/Sofyan Berpeluang Bikin Sejarah, Bisa Raih Emas Perdana Voli Pantai

Kamis, 1 Oktober 2026 | 22.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore