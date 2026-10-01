Asian Games 2026: Tim Jumping Berkuda Indonesia Tempati Peringkat Ketujuh

Ilustrasi: Tim mempersiapkan kuda yang akan bertanding dalam cabor berkuda equestrian nomor Dressage Walk Trot. (Istimewa)
JawaPos.com - Tim berkuda Indonesia menempati peringkat ketujuh pada nomor jumping team Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang, yang berlangsung di Equestrian Park, Kamis.
Indonesia, yang pada nomor itu diperkuat Dirga Wira Ramadan Sahputra, Rahman Setiawan, Marco Hence Wowiling, dan Arserl Rizki Brayudha, menempati peringkat ketujuh dengan 69 poin penalti.
Tim Arab Saudi mendapatkan emas setelah para atlet yang mereka turunkan mencatatkan nol poin penalti (clear round). Nol penalti berarti penunggang bersama kudanya mampu melewati seluruh rintangan tanpa melakukan kesalahan.
Di bawah Arab Saudi, Uni Emirat Arab mendapatkan medali perak dengan empat poin penalti, sementara koleksi poin yang sama didapatkan Jepang yang meraih medali perunggu.
Hasil itu membuat cabang olahraga berkuda belum mampu mempersembahkan medali untuk kontingen Indonesia dalam Asian Games 2026.
Indonesia menempati peringkat ke-13 klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026 dengan koleksi lima emas, tujuh perak, dan 21 perunggu.
Pada Kamis, kontingen Merah Putih menambah satu medali emas melalui panahan nomor compound women's individual atas nama Nurisa Dian Ashrifah.
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Jawa Pos
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