Asian Games 2026: I Gede Agastya Kalah di 16 Besar Judo +100 kg Putra

Judoka Jawa Barat Rafi Fadilah (kanan) berusaha mengunci judoka Bali Gede Agastya D Wardana (kiri) pada babak final nomor +100 kg putra PON XXI Aceh-Sumut 2024 di GOR Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh, Kamis (12/9/2024). Rafi Fadilah menang dalam pertandingan tersebut dan berhasil meraih emas, diikuti peraih medali perak Gede Agastya D Wardana serta peraih medali perunggu judoka DKI Jakarta Ardo Bambasta dan judoka Jawa Tengah Ranadika Made Prakasa. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww.
JawaPos.com - Judoka Indonesia I Gede Agastya Darma Wardana gagal menembus babak perempat final kelas +100 kilogram Asian Games Aichi-Nagoya 2026 setelah kalah pada babak 16 besar melawan atlet dari Kazakhstan Yerassyl Kazhybayev di Aichi International Arena, Jepang, Jumat.
Berdasarkan statistik penyelenggara, wakil Merah Putih itu harus mengakhiri perjuangannya seusai Kazhybayev mencatatkan kemenangan melalui ippon.
Ippon merupakan kemenangan penuh dalam judo yang langsung mengakhiri pertandingan. Hasil tersebut membuat Kazhybayev berhak melaju ke perempat final, sedangkan I Gede Agastya tersingkir dari persaingan nomor +100 kg putra.
Dalam pertandingan tersebut, kedua judoka bertarung untuk memperebutkan tempat di delapan besar. Kazhybayev mampu menghasilkan teknik yang dinilai sebagai ippon oleh wasit sehingga pertandingan berakhir sebelum waktu normal selesai.
Sementara I Gede sempat membuat 1 shido dalam pertandingan babak 16 besar putra tersebut, sebelum akhirnya kalah lewat ippon oleh lawan.
Baca Juga:Timnas Indonesia Bantai Bangladesh 9-2, Ole Romeny: Pertandingan Paling Gila Sepanjang Karier Saya!
Dengan hasil itu, dia mengakhiri kiprahnya pada nomor +100 kg, sedangkan Kazhybayev melanjutkan persaingan ke perempat final guna melawan atlet asal Mongolia Gonchigsuren Batkhuyag.
Pertandingan judo kelas +100 kg putra menjadi salah satu nomor putra yang dipertandingkan bersama kelas -90 kg dan -100 kg, pada Jumat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi
Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022