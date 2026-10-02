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Antara
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.50 WIB

Asian Games 2026: Tundukkan Myanmar, Tim Kuadran Putra Ke Final Sepak Takraw

Sejumlah atlet sepak takraw Indonesia menjalani latihan di Parepare, Sulawesi Selatan, Senin (29/7/2026). Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 Todotua Pasaribu optimistis cabang olahraga sepak takraw mampu menyumbangkan medali pada pesta olahraga Asia di Aichi-Nagoya, Jepang. ANTARA/HO-NOC Indonesia - Image

Sejumlah atlet sepak takraw Indonesia menjalani latihan di Parepare, Sulawesi Selatan, Senin (29/7/2026). Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 Todotua Pasaribu optimistis cabang olahraga sepak takraw mampu menyumbangkan medali pada pesta olahraga Asia di Aichi-Nagoya, Jepang. ANTARA/HO-NOC Indonesia

JawaPos.com - Indonesia kembali berpotensi meraih medali emas Asian Games Aichi-Nagoya 2026 berkat keberhasilan tim kuadran putra sepak takraw yang melaju ke babak final setelah mengalahkan Myanmar.

Dalam pertandingan babak semifinal di Mizuho Park Stadium, Nagoya, Jumat, tim kuadran putra Indonesia menundukkan Myanmar dengan dua set langsung 15-13, 15-9.

"Alhamdulillah bisa menang lawan Myanmar di semifinal, itu berkat dari kekompakan dan kerja sama tim kami, serta pelatih juga dan saling mendoakan. Pokoknya siapa pun lawannya kami selalu siap," tutur kapten tim Muhammad Hardiansyah Muliang setelah pertandingan.

Tim asuhan coach Abdul Gani itu bermain meyakinkan sejak awal set pertama. Pertahanan solid dan serangan balasan yang rapi menjadi cara skuad Merah Putih mendulang poin demi poin.

Indonesia juga sempat tertinggal dari Myanmar, namun berhasil memberikan perlawanan balik dan merebut kemenangan pada set pertama dan kedua.

"Kuncinya kami ambil di servis, juga variasi servis yang kami lakukan membuat lawan tidak bisa membaca gerakan kami. Hasilnya kami bisa ambil satu poin, dua poin, dan akhirnya bisa selisih tiga poin di set akhir tadi. Akhirnya bisa menang dua kosong langsung," Hardiansyah memaparkan.

Pada partai puncak yang akan berlangsung pada Sabtu (3/10), Indonesia akan menghadapi tim tuan rumah Jepang. Mereka lolos ke babak final setelah memulangkan India 2-0 pada babak semifinal.

Sementara itu, tim kuadran putri belum mampu melangkah ke final setelah dikalahkan Thailand dua set langsung pada babak semifinal.

Kendati begitu, tim kuadran putri turut menyumbang perolehan medali perunggu ketiga dari sepak takraw. Dua perunggu sebelumnya disumbangkan dari nomor tim regu putra dan tim regu putri.

Editor: Banu Adikara
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