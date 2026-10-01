Asian Games 2026: Dua Ganda Putri Padel Indonesia Lolos ke Semifinal

JawaPos.com - Tim padel Indonesia berhasil mengamankan dua ganda putri yakni Fitriani Sabatini/Fadona Kusumawati dan Novela Putria/Beatrice Gumulya ke babak semifinal Asian Games 2026.

Hasil tersebut diraih kedua pasangan setelah memenangkan babak perempat final yang digelar di Higashi Sports Center, Nagoya, Kamis.

"Kami main try our best saja ya. Kebetulan kemarin sudah melewati laga sulit lawan Iran, hari ini kami lebih tenang bermain. Walaupun kami tahu tim Hong Kong juga kuat, dalam turnamen internasional juga mereka lumayan," kata Beatrice selepas pertandingan.

Pasangan Fitriani/Fadona tampil lebih dulu pada sesi pertandingan pagi, menghadapi wakil tuan rumah Jepang Chifumi sato/Kotomi Ozawa. Kemenangan dua set dikantongi Indonesia dengan skor 6-0 dan 6-1.

Sedangkan ganda putri Beatrice/Novela berlaga pada sesi siang, menghadapi Law Yik/Chan Hiu. Kemenangan dua set juga diperoleh pasangan Beatrice/Novela, dengan skor 6-1 dan 6-2.

Kendati menang dua set langsung, bukan berarti Beatrice/Novela bisa bermain tanpa kendala. Ganda putri Hong Kong membuktikan bahwa mereka adalah lawan kuat dan menyulitkan wakil Indonesia.

Namun berkat koordinasi dan persiapan strategi matang, Beatrice/Novela bisa keluar dari tekanan dan mengunci kemenangan.

"Tadi kunci (kemenangan) mengikuti strategi dari pelatih, terus saling mengingatkan juga satu sama lain. Kalau padel tidak bisa main cepat. tapi harus mainkan reli dulu. Ketika ada momentum baru bisa ambil, harus hati-hati juga pada poin-poin penting," pungkas Novela.