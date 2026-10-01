Pendaftaran Direktur Pengelola Aset LPUK Ditutup, Menpora Sambut Antusias Profesional Lintas Sektor

JawaPos.com - Pendaftaran Direktur Pengelola Aset dan Usaha Keolahragaan (LPUK) Kemenpora resmi ditutup. Seleksi terbuka yang berlangsung pada 22-29 September 2026 tersebut berhasil menjaring 67 pendaftar dengan beragam latar belakang dan pengalaman.

Para pendaftar berasal dari berbagai bidang, mulai dari perbankan, properti, kesehatan, perguruan tinggi, pertambangan, hukum, media, hingga industri olahraga. Selain itu, terdapat pula peserta yang memiliki pengalaman dari kementerian dan lembaga serta sembilan pendaftar di antaranya saat ini menduduki posisi direktur di perusahaan tempat mereka bekerja.

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir, menyambut positif antusiasme para profesional yang mengikuti seleksi terbuka tersebut. Menurutnya, pengelolaan aset dan pengembangan usaha keolahragaan membutuhkan sosok dengan kepemimpinan profesional serta kemampuan mengoptimalkan potensi aset secara produktif dan berkelanjutan.

“Kita ingin proses seleksi ini berjalan secara terbuka, profesional, dan berbasis kompetensi. Dengan proses yang baik dan transparan, kita berharap dapat memperoleh sosok yang memiliki kompetensi, integritas, serta kemampuan untuk membawa pengelolaan aset dan usaha keolahragaan LPUK semakin profesional dan memberikan nilai tambah bagi ekosistem olahraga Indonesia,” kata Menpora Erick dalam keterangannya, Kamis (1/10).

Direktur Utama LPUK, Muhammad Oktaviandi mengatakan tingginya jumlah pendaftar dengan keberagaman latar belakang menjadi gambaran bahwa posisi Direktur Pengelola Aset dan Usaha Keolahragaan LPUK mendapat respons positif dari kalangan profesional.

“Keberagaman latar belakang dan pengalaman para pendaftar menjadi hal yang positif bagi LPUK. Selanjutnya, seluruh kandidat akan mengikuti tahapan seleksi secara terbuka dan objektif untuk memastikan proses ini dapat menjaring figur yang memiliki kapasitas manajerial, integritas, dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan LPUK,” ujarnya.

Setelah pendaftaran ditutup, proses seleksi akan berlanjut sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Pengumuman hasil seleksi administrasi dijadwalkan disampaikan melalui laman resmi Kemenpora pada 30 September 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi kemudian mengikuti Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural pada 1-2 Oktober 2026. Tahapan tersebut dilanjutkan dengan presentasi dan wawancara yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Oktober 2026.