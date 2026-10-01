Soal Para Atlet yang Dapat Bonus Asian Games 2026, Erick Thohir: Ditabung!

JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyarankan agar bonus yang akan diterima atlet-atlet peraih medali Asian Games Aichi-Nagoya 2026 ditabung untuk menunjang kebutuhan dan masa depan para atlet.

"Saya sudah sampaikan (kepada para atlet peraih medali agar) bonus-bonusnya ditabung," kata Erick Thohir dalam acara penyambutan atlet Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Kamis.

Pesan tersebut disampaikan Erick saat menyambut kepulangan sejumlah atlet dan ofisial Indonesia yang telah menyelesaikan perjuangan mereka di Asian Games seperti dari cabang atletik, esports, bulu tangkis, dan angkat besi.

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Para atlet yang disambut termasuk peraih medali perunggu, perak, maupun emas dari cabang bulu tangkis dan angkat besi. Mereka nantinya akan mendapatkan bonus dari pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang berhasil ditorehkan selama turnamen.

Ia memberikan contoh peraih medali emas nomor perorangan seperti Rahmat Erwin Abdullah dari cabang angkat besi kelas 75 kilogram putra akan mendapatkan bonus senilai Rp3 miliar

Sedangkan, bonus peraih emas di nomor tim atau beregu, kata dia, akan diberikan dengan penghitungan nilai yang berbeda dengan nomor perorangan.

Untuk peraih medali emas dari nomor tim atau beregu, seperti cabang bulu tangkis, bonus akan diberikan dengan skema yang berbeda. Begitu pula dengan atlet yang berhasil membawa pulang medali perak dan perunggu.

Menpora kemudian mengingatkan para atlet agar bonus yang diterima tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sesaat. Ia menyarankan agar sebagian bonus disimpan dan dikelola sebagai bekal untuk menghadapi masa depan, mengingat karier seorang atlet profesional memiliki masa aktif yang terbatas.