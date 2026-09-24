Kemenpora Buka Seleksi Direktur LPUK, PNS dan Non-PNS Bisa Daftar

JawaPos.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membuka seleksi terbuka untuk posisi Direktur Pengelolaan Aset dan Usaha Keolahragaan pada Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan (LPUK). Pendaftaran berlangsung 22-29 September 2026 dan terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-PNS yang memenuhi persyaratan.

Seleksi tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenpora memperkuat tata kelola aset dan usaha keolahragaan agar dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Posisi tersebut juga membutuhkan figur yang memahami manajemen sekaligus dinamika industri olahraga.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengatakan pengelolaan aset dan usaha keolahragaan tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis. Menurutnya, posisi tersebut membutuhkan kemampuan melihat olahraga sebagai sebuah ekosistem yang memiliki potensi ekonomi.

"Pengelolaan aset dan usaha keolahragaan membutuhkan kompetensi manajerial yang kuat, pemahaman terhadap industri olahraga, serta kemampuan melihat olahraga sebagai sebuah ekosistem yang memiliki potensi ekonomi," ujar Erick dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).

Erick mengatakan Kemenpora memberikan kesempatan lebih luas kepada talenta profesional yang memiliki kapasitas dan pengalaman relevan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem olahraga nasional melalui pengelolaan aset dan usaha yang lebih optimal.

Figur yang terpilih nantinya juga diharapkan dapat mendukung Direktur Utama LPUK dalam menjalankan tugasnya. Erick ingin LPUK berkembang menjadi lembaga yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

"Ini bagian dari transformasi yang sedang kita lakukan. Kita ingin aset negara dikelola secara optimal dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi pengembangan olahraga," ucap Erick.

Direktur Utama LPUK Muhammad Oktaviandi mengatakan seleksi terbuka tersebut menjadi kesempatan untuk mendapatkan talenta yang dapat memperkuat kapasitas lembaganya, terutama dalam pengelolaan aset dan pengembangan usaha keolahragaan.

"Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi talenta yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan visi untuk mengembangkan pengelolaan aset serta usaha keolahragaan," ujar Oktaviandi.