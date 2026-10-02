Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Jumat, 2 Oktober 2026 | 17.26 WIB

Drama 9-2 dan 6-0 di ASEAN Cup 2026, Erick Thohir: Allah SWT Bersama Indonesia!

Selebrasi Para pemain Timnas Indonesia usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Selebrasi Para pemain Timnas Indonesia usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bereaksi usai Timnas Indonesia menang dramatis atas Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Erick menyebut Allah masih bersama skuad Garuda. 

Timnas Indonesia menang atas Bangladesh dengan skor mencolok 9-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10) malam WIB. Hasil tersebut sekaligus membawa skuad Garuda lolos dramatis ke partai final. 

Dibilang dramatis karena Timnas Indonesia dan Malaysia saling kejar-kejaran dalam perebutan juara Grup A. Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- secara mengejutkan menang telak 6-0 atas Singapura di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada waktu yang bersamaan. 

Hasil itu membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi tujuh poin. Namun, skuad Garuda unggul dalam perolehan gol sehingga berhak menempati posisi teratas Grup A dan melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026.

Usai pertandingan, Erick memberikan respons singkat. Ia menyebut bahwa Tuhan masih bersama Timnas Indonesia sehingga berhasil lolos ke final. 

"Allah SWT bersama Indonesia. Tuhan bersama kita semua," kata Erick kepada wartawan usai pertandingan, Kamis(1/10). 

Ucapan Erick tersebut seolah merasa kalau Timnas Indonesia ‘dicurangi’ saat menghadapi Bangladesh. Terlebih, di laga sebelah, Singapura yang terkenal solid dalam bertahan, secara mengejutkan dicukur Malaysia enam gol tanpa balas. 

“Statement saya itu, saya kira media lebih mengerti bagaimana persaan bangsa Indonesia saat ini. Dan kalian mengertilah apa yang terjadi di pertandingan di sini dan di tempat lain," terang Erick. 

Terlepas dari drama yang terjadi, Timnas Indonesia akan menghadapi rintangan berat di laga final FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda dijadwalkan melawan Thailand di SUGBK pada Senin (5/10) mendatang. 

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Duel Hidup-Mati versus Bangladesh! Ini 3 Skenario Timnas Indonesia Lolos Final ASEAN Cup 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Duel Hidup-Mati versus Bangladesh! Ini 3 Skenario Timnas Indonesia Lolos Final ASEAN Cup 2026

Kamis, 1 Oktober 2026 | 22.47 WIB

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Bangladesh: Mitchell Baker jadi Ujung Tombak Lagi - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Bangladesh: Mitchell Baker jadi Ujung Tombak Lagi

Kamis, 1 Oktober 2026 | 18.01 WIB

Thailand Bungkam Vietnam, Chanatip Songkrasin Tatap Final FIFA ASEAN Cup 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Thailand Bungkam Vietnam, Chanatip Songkrasin Tatap Final FIFA ASEAN Cup 2026

Rabu, 30 September 2026 | 18.42 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore