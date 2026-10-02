Drama 9-2 dan 6-0 di ASEAN Cup 2026, Erick Thohir: Allah SWT Bersama Indonesia!

Selebrasi Para pemain Timnas Indonesia usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bereaksi usai Timnas Indonesia menang dramatis atas Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Erick menyebut Allah masih bersama skuad Garuda.
Timnas Indonesia menang atas Bangladesh dengan skor mencolok 9-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10) malam WIB. Hasil tersebut sekaligus membawa skuad Garuda lolos dramatis ke partai final.
Dibilang dramatis karena Timnas Indonesia dan Malaysia saling kejar-kejaran dalam perebutan juara Grup A. Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- secara mengejutkan menang telak 6-0 atas Singapura di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada waktu yang bersamaan.
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Hasil itu membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi tujuh poin. Namun, skuad Garuda unggul dalam perolehan gol sehingga berhak menempati posisi teratas Grup A dan melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026.
Usai pertandingan, Erick memberikan respons singkat. Ia menyebut bahwa Tuhan masih bersama Timnas Indonesia sehingga berhasil lolos ke final.
"Allah SWT bersama Indonesia. Tuhan bersama kita semua," kata Erick kepada wartawan usai pertandingan, Kamis(1/10).
Ucapan Erick tersebut seolah merasa kalau Timnas Indonesia ‘dicurangi’ saat menghadapi Bangladesh. Terlebih, di laga sebelah, Singapura yang terkenal solid dalam bertahan, secara mengejutkan dicukur Malaysia enam gol tanpa balas.
“Statement saya itu, saya kira media lebih mengerti bagaimana persaan bangsa Indonesia saat ini. Dan kalian mengertilah apa yang terjadi di pertandingan di sini dan di tempat lain," terang Erick.
Terlepas dari drama yang terjadi, Timnas Indonesia akan menghadapi rintangan berat di laga final FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda dijadwalkan melawan Thailand di SUGBK pada Senin (5/10) mendatang.
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