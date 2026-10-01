Asian Games 2026: MLBB Indonesia Bawa Pulang Medali Perak Usai Kalah dari Myanmar

Dua pemain tim nasional esports Indonesia nomor Mobile Legends: Bang Bang Arif Fudin Dingarai Putra dan Muhammad Affan Wahyudi berfoto bersama menjelang laga final Asian Games 2026 di Aichi Sky Hall, Jepang, Rabu (1/10/2026). (ANTARA/HO-PBESI)
JawaPos.com - Tim nasional esports Indonesia meraih medali perak nomor Mobile Legends: Bang Bang pada Asian Games 2026 setelah kalah 0-4 dari Myanmar pada pertandingan final di Aichi Sky Hall, Nagoya, Jepang, Kamis.
"Aku rasa sangat menyedihkan ya, terutama kami bahkan tidak berhasil mendapatkan satu poin pun. Menurutku pribadi sangat memalukan. Aku percaya pemain-pemainku sudah melakukan yang terbaik. Jadi, aku tetap bersyukur," kata Pelatih Timnas MLBB Indonesia Kenny Deo seusai pertandingan.
Myanmar langsung mengambil kendali permainan sejak gim pertama dengan mendapatkan poin eliminasi pertama. Tim tersebut juga mengamankan seluruh Turtle sebelum merebut Lord pertama untuk memperlebar tekanan terhadap Indonesia.
Myanmar kemudian mengamankan Lord kedua dan terus menekan pertahanan Indonesia hingga akhirnya menyelesaikan gim pertama dengan kemenangan untuk unggul 1-0.
Pada gim kedua, Indonesia sempat memimpin pada awal pertandingan. Namun, memasuki pertengahan hingga akhir gim, Myanmar mampu membalikkan keadaan dengan menyamakan perolehan gold dan mengejar keunggulan poin eliminasi.
Myanmar akhirnya menutup gim kedua dengan keunggulan 22-14 poin eliminasi sehingga memperbesar keunggulan menjadi 2-0.
Indonesia kembali mengawali gim ketiga dengan baik. Namun, setelah Myanmar mendapatkan Lord, tim Merah Putih tidak mampu menghalau gempuran lawan. Myanmar merebut gim ketiga dengan catatan 18-6 poin eliminasi dan membuat Indonesia berada dalam posisi tertinggal 0-3.
Pada gim keempat, Myanmar kembali mendapatkan poin eliminasi pertama. Pertandingan berlangsung sengit dengan pertukaran poin eliminasi sejak awal permainan.
Memasuki pertengahan gim, Myanmar tampil lebih dominan dan mampu mengambil alih kendali pertandingan hingga mengamankan Lord kedua.
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