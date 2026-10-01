Sabet Emas di Asian Games 2026, Perpani Persiapkan Compound untuk Olimpiade Los Angeles 2028

JawaPos.com - Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) mulai mempersiapkan komposisi atlet compound untuk menghadapi kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028 setelah nomor compound tim campuran masuk dalam program pertandingan Olimpiade, dikutip dari ANTARA.

Wakil Ketua Umum II Bidang Pembinaan dan Prestasi Perpani Abdul Razak, di Nagoya, Jepang, Kamis, mengatakan federasi itu memiliki pekerjaan untuk menemukan atlet putra terbaik yang dapat dipasangkan dengan atlet putri andalan Indonesia Nurisa Dian Ashrifah yang meraih medali emas Asian Games 2026 pada nomor individual putri.

"Divisi compound pada Olimpiade yang akan datang sudah dilombakan. Jadi, kami mencari pasangan putranya, baru kami mixed team," kata Abdul Razak.

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Menurut dia, nomor mixed team menjadi perhatian utama karena nomor tersebut yang akan dipertandingkan pada Olimpiade Los Angeles 2028 untuk divisi compound.

Perpani tidak hanya mengevaluasi capaian Nurisa Dian Ashrifah, atau yang akrab disapa Hani, tetapi juga mulai mencari pasangan putra yang dinilai sesuai untuk membentuk tim campuran.

"Kami sedang mencari siapa atlet putra terbaik untuk disandingkan dengan dia dan bagaimana lolos serta meraih medali dalam Olimpiade LA nanti," ujar Abdul Razak.

Dia mengatakan agenda kualifikasi Olimpiade akan menjadi prioritas dalam program pembinaan berikutnya. Perpani juga akan menyesuaikan program atlet dengan target lolos ke Los Angeles.

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"Kami akan memprioritaskan Hani karena sudah tidak lagi kami pada SEA Games, tetapi sudah diproyeksikan bagaimana tiket Olimpiade," kata Abdul Razak.