Timnas MLBB Indonesia Siapkan Mental Jelang Final Asian Games 2026

Dua pemain tim nasional esports Indonesia nomor Mobile Legends: Bang Bang Arif Fudin Dingarai Putra dan Muhammad Affan Wahyudi berfoto bersama menjelang laga final Asian Games 2026 di Aichi Sky Hall, Jepang, Rabu (1/10/2026). (ANTARA/HO-PBESI)
JawaPos.com - Tim nasional Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) Indonesia menyiapkan kondisi mental dan fisik secara maksimal menghadapi Myanmar pada partai final Asian Games 2026.
Pemain Indonesia Arif Fudin Dingarai Putra, di Aichi Sky Hall, Nagoya, Jepang, Rabu, mengaku dalam kondisi prima dan optimistis menghadapi pertandingan perebutan medali emas tersebut.
"Kondisi fit, optimis banget. Sudah visualisasi, sudah self-talk saat mandi. Itu mental tools," kata Dingarai.
Menurut Dingarai, persiapan mental menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga fokus dan kepercayaan diri sebelum pertandingan.
Senada dengan Dingarai, Muhammad Affan Wahyudi mengatakan tidak memiliki ritual khusus sebelum bertanding. Dia lebih mengutamakan ibadah dan doa, serta melakukan meyakinkan diri sendiri untuk mempersiapkan diri.
"Kalau ritual khusus sebenarnya enggak ada. Tetap nomor satu ibadah, berdoa, sama self-talk," ujar Affan.
Selain persiapan mental, Affan menilai tim Indonesia telah memiliki bekal pertandingan yang cukup meski waktu latihan bersama dalam persiapan Asian Games 2026 relatif terbatas.
"Dari tim, kami sudah siap banget. Walaupun kami tidak dapat banyak latihan, tapi dari group stage dan pertandingan-pertandingan yang kemarin sudah lumayan keras buat kami sehingga sudah terhitung latihan," katanya.
Timnas MLBB Indonesia melaju ke final setelah mengalahkan Mongolia dengan skor 2-0 pada babak semifinal, Rabu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana
Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens
Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan
Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022