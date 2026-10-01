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Kamis, 1 Oktober 2026 | 19.48 WIB

Timnas MLBB Indonesia Siapkan Mental Jelang Final Asian Games 2026

Dua pemain tim nasional esports Indonesia nomor Mobile Legends: Bang Bang Arif Fudin Dingarai Putra dan Muhammad Affan Wahyudi berfoto bersama menjelang laga final Asian Games 2026 di Aichi Sky Hall, Jepang, Rabu (1/10/2026). (ANTARA/HO-PBESI) - Image

Dua pemain tim nasional esports Indonesia nomor Mobile Legends: Bang Bang Arif Fudin Dingarai Putra dan Muhammad Affan Wahyudi berfoto bersama menjelang laga final Asian Games 2026 di Aichi Sky Hall, Jepang, Rabu (1/10/2026). (ANTARA/HO-PBESI)

JawaPos.com - Tim nasional Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) Indonesia menyiapkan kondisi mental dan fisik secara maksimal menghadapi Myanmar pada partai final Asian Games 2026.

Pemain Indonesia Arif Fudin Dingarai Putra, di Aichi Sky Hall, Nagoya, Jepang, Rabu, mengaku dalam kondisi prima dan optimistis menghadapi pertandingan perebutan medali emas tersebut.

"Kondisi fit, optimis banget. Sudah visualisasi, sudah self-talk saat mandi. Itu mental tools," kata Dingarai.

Menurut Dingarai, persiapan mental menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga fokus dan kepercayaan diri sebelum pertandingan.

Senada dengan Dingarai, Muhammad Affan Wahyudi mengatakan tidak memiliki ritual khusus sebelum bertanding. Dia lebih mengutamakan ibadah dan doa, serta melakukan meyakinkan diri sendiri untuk mempersiapkan diri.

"Kalau ritual khusus sebenarnya enggak ada. Tetap nomor satu ibadah, berdoa, sama self-talk," ujar Affan.

Selain persiapan mental, Affan menilai tim Indonesia telah memiliki bekal pertandingan yang cukup meski waktu latihan bersama dalam persiapan Asian Games 2026 relatif terbatas.

"Dari tim, kami sudah siap banget. Walaupun kami tidak dapat banyak latihan, tapi dari group stage dan pertandingan-pertandingan yang kemarin sudah lumayan keras buat kami sehingga sudah terhitung latihan," katanya.

Timnas MLBB Indonesia melaju ke final setelah mengalahkan Mongolia dengan skor 2-0 pada babak semifinal, Rabu.

Editor: Banu Adikara
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